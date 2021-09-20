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ТАСС

На космодром Байконур прибыли экипажи "Союз МС-19" для предстартовой подготовки

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Антон Шкаплеров и Юлия Пересильд
Антон Шкаплеров и Юлия Пересильд.
Источник изображения: © ЦПК/Роскосмос/ТАСС

Старт корабля запланирован на 5 октября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Основной и дублирующий экипажи космического корабля "Союз МС-19" прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки. Об этом сообщили в субботу в Роскосмосе.

"В Центре подготовки космонавтов состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей 66-й экспедиции на Международную космическую станцию. Спустя несколько часов они прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки", - говорится в распространенном сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, в субботу с космонавтами проведут инструктажи по работе на пилотируемом корабле, а также по проверке средств связи во время его примерки. После чего космонавты подготовят личные вещи для укладки на борт "Союза".

В госкорпорации добавили, что насыщенная программа подготовки на космодроме продлится вплоть до того дня, на который назначен старт.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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