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Российская газета

На учениях в Ленобласти военные применили средства подавления связи

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Источник изображения: rg.ru

На специальном занятии в Ленинградской области военные применили современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они могут подавлять связь и GPS-навигацию.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, военнослужащие отдельного батальона РЭБ в полевых условиях осуществили радиоэлектронное поражение пунктов управления, узлов и средств связи во всех диапазонах условного противника.

Участники учений отработали развертывание систем РЭБ. Пеленговались источники радиоэлектронного излучения, создавались помехи системам связи и управления. Также были выполнены задачи по подавлению аппаратуры GPS-навигации.

Военные применили автоматизированные станции помех "Синица" и "Красуха-4с", станции мощных шумовых помех СПН-2, 4, а также станцию постановки помех "Житель".

В ходе радиоэлектронной борьбы создаются помехи для систем управления, связи и разведки противника. В то же время обеспечивается защита своих систем от подобного воздействия.


Марина Ледяева

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