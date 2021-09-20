Аргентина вновь вооружится истребителями?

Аргентина может вернуться в клуб стран, имеющих на вооружении истребительную авиацию. Вчера, 17 сентября, портал dailypakistan.com.pk сообщил о том, что Минобороны Аргентины внесло в план расходов на 2022 год закупку истребителей.

Согласно документам, планируется закупка 12 истребителей JF-17 Block 3 китайско-пакистанского производства (10 одноместных и 2 двухместных). Заявленная сумма потенциальной сделки — $664 млн.

Истребитель JF-17 Thunder Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

В 70-е годы ВВС Аргентины имели на вооружении одни из самых современных самолётов того времени: перехватчики Mirage III, истребители IAI Dagger (израильский вариант Mirage V), штурмовики A-4AR Fightinghawks, а также военно-транспортные самолёты C-130 Hercules. Однако в течение последующих сорока лет аргентинское военное ведомство не закупало новых реактивных самолётов, а последние из имеющихся на вооружении штурмовиков A-4AR Fightinghawks планировали списать в 2017 году.

Ранее Минобороны Аргентины рассматривало возможность закупки истребителей JAS 39 Gripen бразильского производства, а также российских МиГ-29. Но из-за сложной финансовой ситуации в стране все тендеры на поставку реактивных боевых самолётов отменялись. Для сохранения численности ВВС страны правительство также рассматривало возможность приобретения лёгких истребителей или учебно-боевых самолётов, в частности, Korean Aerospace Industries (KAI) FA-50 или Leonardo M-346FT, но и эти сделки не были доведены до конца.

JF-17 Thunder — пакистанское обозначение самолёта, который с 90-х годов разрабатывается китайской компанией CAC (Chengdu Aircraft Corporation) при финансовой поддержке Пакистана. В Китае машина известна как Chengdu FC-1 Xiaolong и построена на базе копий и модификаций самолётов, созданных на основе советского МиГ-21.