Atlantico (Франция): одна во всем мире? Франция в вихре своей геополитической судьбы

Похоже, «наш маленький Маню», как называет недовольная часть французского общества своего президента Макрона, всерьез разбушевался. Париж отозвал своих послов из Австралии и США. Причина — отказ Австралии от контракта с Францией на поставку дизельных подлодок, замена их на атомные из США. Эксперты издания Atlantico считают так: нам нельзя прощать то, как Австралия предала нас с подлодками. Надо (хоть временно) выйти из НАТО. Де Голль бы так и сделал. Но он умер полвека назад.

Расторжение Австралией контракта на продажу этой стране французских подводных лодок свидетельствует о сплоченности рядов англосаксонского Запада (США, Великобритания, Австралия). Но это сплоченность перед лицом Китая, и другим странам в ней места нет. В этой ситуации Франция оказалась совершенно одинока, хотя она и является членом ЕС, а также франко-немецкого дуэта. Об этой ситуации Atlantico распросил главу Тихоокеанско-Азиатской программы в институте IRIS Бартелеми Курмона и ведущего исследователя этого института Гаспара Шницлера.

Atlantico: Австралия разорвала контракт на 56 миллиардов евро с Францией на покупку 12 подводных лодок, отдав предпочтение Соединенным Штатам. В то же время США, Австралия и Великобритания заключили пакт о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Как мы можем объяснить такой поворот событий?

Бартелеми Курмон: Такой поворот является столь же впечатляющим, сколь и неуклюжим со стороны премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Это шаг впечатляющий, потому что он ставит крест на важном партнерстве Австралии и Франции. Напомню, что это партнерство отражало желание Канберры не быть слишком зависимой от своего американского союзника. А неуклюж и бестактен этот шаг потому, что, во-первых, в результате эта самая зависимость Австралии от США усилилась. А во-вторых, потому, что Австралия при Моррисоне умудрилась оскорбить сразу двух своих основных партнеров в южной части Тихого океана: Францию и Новую Зеландию. Да-да, Новая Зеландия тоже высказывает свое возмущение по поводу приобретения подводных лодок с ядерными двигателями. Такая ситуация является результатом давления, оказываемого Вашингтоном и Лондоном, и, помимо того, что она наносит удар по доверительным отношениям между западными союзниками, она еще и дестабилизирует весь Индо-Тихоокеанский регион. Это регион предстает теперь в общественном мнении как территория, на которой господствуют американцы, лишающие своих партнеров хоть какой-то свободы действий.

Гаспар Шницлер: Развороту Австралии в сторону покупки у США есть несколько объяснений. Во-первых, контракт с Францией уже давно не пользовался большой популярностью в Австралии. В средствах массовой информации была развернута целая кампания со стороны части австралийского политического класса, желавшего заключить новый контракт. Это также связано с пересмотром геополитической позиции Австралии, которая осознает растущую угрозу со стороны Китая в Индо-Тихоокеанской зоне. Австралия решила пересмотреть свою оборонную политику, приобретая подводные лодки уже не с традиционными силовыми установками (дизельными и электрическими, которые продает Франция), а с ядерными силовыми установками-двигателями (которые продают американцы). Эти подводные лодки менее заметны и имеют большую автономию и больший радиус действия - они способны на очень длительное автономное плавание. Франция не хочет экспортировать атомные подводные лодки, так как речь идет о секретных технологиях. Да, вопрос о передаче технологий тоже обсуждался между Францией и Австралией. Но это было возможно в отношении классической подводной лодки, но никак не атомной.

С дипломатической точки зрения австралийцы становятся все ближе к Соединенным Штатам и Великобритании, к которым они и так уже приблизились благодаря Организации пяти газ (Five Eyes), которая является разведывательным сообществом англосаксонских стран, включая бывшие британские колонии. С приходом Джо Байдена Америка продолжает прибегать к односторонним действиям, как это делал Трамп, вплоть до торпедирования контракта с союзной страной. Великобритания следует своей стратегии Global Britain, направленной на диверсификацию партнерских отношений и демонстрацию того, что Brexit (выход Британии из ЕС) не равнозначен изоляции. Для Франции это горький провал со стратегической точки зрения. Ведь очень многое было предпринято в последние годы в области сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а теперь это идет насмарку. Плюс это очевидное коммерческое фиаско для оборонной компании Naval Group.

- Следует ли рассматривать произошедшее как желание части западных стран обозначить Китай как угрозу номер один, не вовлекая ЕС в противостояние?

Бартелеми Курмон: Конечно, Китай рассматривается как конкурент, что оправдывает альянс англоязычных стран. Стремление обозначить Китай именно как угрозу для Вашингтона не ново, но сейчас оно получает благосклонный отклик Соединенного Королевства, находящегося в отчаянном поиске партнеров после Brexit, а также консервативных кругов Австралии. На этом фоне ЕС, который не желает подчиняться логике холодной войны (и это хорошо), оказывается в этом антикитайском альянсе явно не ко двору.

Гаспар Шницлер: У Соединенных Штатов есть желание сплотить другие страны в их борьбе против Китая, который они считают главной угрозой. Британцев тоже беспокоит Китай, но они и в прошлом чаще всего вели ту же линию, что и американцы. Но и ЕС имеет возможность реализовывать свою собственную индо-тихоокеанскую стратегию, причем Франция в ЕС была как бы страной-экспертом по этому региону. Это первая страна ЕС, имеющая стратегию в этом регионе. Тем временем Германия также обозначила Индо-Тихоокеанский регион приоритетной зоной своих интересов, хотя для немцев этот выбор необычен.

- Можно ли говорить об одиночестве Франции в мире в плане обороны, несмотря на наше членство в ЕС и существование франко-германского альянса? Следует ли Франции найти новых союзников или нужно быть готовыми действовать в одиночку из-за отсутствия надежных друзей?

Бартелеми Курмон: Франции особенно не следует ограничиваться пресс-релизами, называющими произошедшее безобразие ситуацией "достойной сожаления". Нам нужны значимые действия. Чтобы напомнить нашим партнерам о стратегической важности Парижа с его поддержкой в регионе. Чтобы не забывали о нашем военно-морском потенциале, который делает Францию ключевым игроком. Для этого необходимо поставить две задачи. Во-первых, разработка независимой, а не продиктованной Вашингтоном стратегии Франции в отношении Индо-Тихоокеанского региона и, следовательно, не согласованной с бессистемной внешней политикой Джо Байдена. Во-вторых, временный выход из НАТО. Как возможно оставаться в альянсе, если два его основных члена, Вашингтон и Лондон, действуют тайком, чтобы ослабить интересы Франции? Скандал с нарушением контракта о поставке наших подводных лодок в Австралию должен подтолкнуть нашего президента занять более жесткую позицию в отношении союзников, которые его не уважают. Авторитет нашей страны в стратегической области находится под угрозой. Атаке подвергается не только политика Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, под угрозой и трансатлантические отношения, которые имеют свои пределы.

Гаспар Шницлер: Я не знаю, действительно ли это событие изолирует Францию. Речь идет о трех англосаксонских странах, которые хотят поделиться своими возможностями в области искусственного интеллекта, кибернетического и стратегического оружия. В конечном итоге это довольно прагматично. В культурном отношении Австралия ближе к Великобритании и США, чем к Франции. Военное присутствие Франции в Индо-Тихоокеанском регионе по-прежнему значительно (7000 солдат, пятнадцать крупных военных объектов и сорок французских самолетов - прим. ред.) и таким останется. Еще есть два миллиона граждан Франции, а также ряд территорий и исключительных экономических зон. Франция борется за свободу передвижения в Индийском и Тихом океанах. В этих условиях Индия является важным союзником, которому были проданы подводные лодки. У нас также есть ряд перспектив в таких странах, как Филиппины.

- "Что нам нужно, так это Европейский оборонительный союз", - призвала Урсула фон дер Ляйен в своей речи о положении дел в ЕС, где она возглавляет Еврокомиссию. Подтверждают ли ее слова последние новости? Насколько это нужно Франции перед лицом других держав?

Бартелеми Курмон: Конечно, это желание со стороны главы Еврокомиссии иметь свою оборону (прежде всего для сдерживания России, о чем говорили и Макрон, и та же фон дер Ляйен - прим. ред.) - это желание вполне обоснованно. Даже если мы знаем, в какой степени это желание остается обещанием, которое не сопровождается решительными мерами. ЕС должен быть в состоянии иметь свою стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, а заодно и ответить своими силами на китайский вызов, защищая свой европейский суверенитет и свои ценности, тут мы должны быть на высоте момента. Китайско-американское противостояние - это геополитическая реальность, которую никто не может отрицать. Но это соперничество не должно навязывать ЕС позицию, не отвечающую его интересам. Роль посредника и арбитра в этом противоборстве была бы для нас наилучшим выбором, подчинение Европы интересам других держав означало бы крах внешней и оборонной политики ЕС.

Гаспар Шницлер: Решение обязательно нужно найти в Европе. Нам еще нужно выработать общую стратегию для стран-членов ЕС. Когда мы читаем вчерашний пресс-релиз министра иностранных дел, мы видим, что власти будут использовать это событие для укрепления сотрудничества между европейцами, обращая внимание на то, что американцы не являются надежными союзниками.

Бартелеми Курмон (Barthélémy Courmont, Гаспар Шницлер (Gaspard Schnitzler)