Самолеты Су-34 разбомбили условные цели на учении под Воронежем

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Бомбардировщики Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО провели учения с нанесением ударов по объектам условного противника под Воронежем, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"Всего в учебно-тренировочных полётах было задействовано более 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и около 80 человек из числа летного и инженерного состава", - говорится в сообщении.

"Экипажи самолётов нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на одном из авиационных полигонов округа. Летчики также отработали авианалёты с разных направлений и точечный сброс авиабомб по наземным целям", - сообщила пресс-служба округа.

Бомбардировщик Су-34 разработан компанией "Сухой". Самолет предназначен для поражения наземных и водных объектов противника, способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Самолет также имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.