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Интерфакс-АВН

Китай провёл военные учения близ Тайваня

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Противолодочные вертолеты ВМС НОАК
Противолодочные вертолеты ВМС НОАК.
Источник изображения: invoen.ru

Гонконг. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Пекин второй раз за месяц провёл военно-морские и воздушные учения на территории к юго-западу от Тайваня, сообщает Bloomberg со ссылкой на Командование восточного театра Народно-освободительной армии Китая.

В командовании пояснили, что цель учений, проведённых в пятницу, - "улучшить интегрированный оперативный потенциал на территории к юго-западу от Тайваня".

В китайской армии предупредили, что подобные учения в дальнейшем "будут проводить регулярно" в связи с напряженной ситуацией в Тайваньском проливе и необходимостью поддерживать безопасность суверенитета.

Как сообщалось, Народно-освободительная армия Китая в середине августа также провела военные учения с боевыми стрельбами в ряде районов возле юго-западного и юго-восточного побережья острова Тайвань.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Страны
Китай
Тайвань
Проекты
Военные учения
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