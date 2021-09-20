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Стрельбы боевого железнодорожного ракетного комплекса в КНДР

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Стрельбы боевого железнодорожного ракетного комплекса в КНДР

Утром 15 сентября южнокорейские и японские средства ПВО\ПРО зафиксировали два ракетных пуска на дальность порядка 750-800 км. Получается, что северокорейцы проводили испытания боевого железнодорожного ракетного комплекса, созданного с их уже известной ранее новой баллистической ракетой меньшей дальности.

Пхеньян, 16 сентября. /ЦТАК/ - Член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон руководил учебной контрольной стрельбой железнодорожно-мобильного ракетного полка.

Работники отдела военно-политического руководства и отдела оборонной промышленности ЦК ТПК, руководящие кадры Генштаба КНА и оборонной научно-исследовательской области смотрели учебную контрольную стрельбу железнодорожно-мобильного ракетного полка.

VIII съезд партии в рамках установления новой оборонной стратегии организовал железнодорожно-мобильный ракетный полк в целях повышения способности к нанесению серии одновременного сосредоточенного удара угрожающим силам в нужной военно-оперативной ситуации и значительного улучшения способности к более активному реагированию на всякие угрозы.

Цель учебной контрольной стрельбы заключается в том, чтобы подтвердить практичность впервые примененной к бою железнодорожно-мобильной ракетной системы, неожиданно оценить боеготовность и способность к выполнению огневых задач нового полка и отработать порядок боевого действия.

На рассвете 15 сентября железнодорожно-мобильный ракетный полк, получив задание маневрировать в центральную горную местность и нанести удар по мишенной зоне на расстоянии 800 километров, вступил в выполнение задания.

Железнодорожно-мобильный ракетный полк по правилам управления железнодорожно-мобильной ракетной системой и порядку действия завершил немедленное маневрирование и размещение, нанес по полученному огневому заданию точный удар по указанной мишени на расстоянии 800 км. в Корейском Восточном море.

Пак Чон Чхон оценил, что учебная контрольная стрельба железнодорожно-мобильного ракетного полка успешно проведена в соответствии с военным тактико-стратегическим замыслом и намерением нашей партии.

Пак Чон Чхон отметил, что железнодорожно-мобильная ракетная система является эффективным средством для ответного удара, способным нанести серию одновременного сильного удара угрожающим силам путем рассредоточенного выполнения огневых задач в разных местах страны. Также он подчеркнул, что армия и соответствующие области должны неустанно совершенствовать методы ведения боя для правильного использования этой системы в соответствии с топографическими условиями и реальностью нашей страны.

Он конкретно обсудил и вопрос для того, чтобы в дальнейший кратчайший срок накопить опыт ведения боя железнодорожно-мобильного ракетного полка, расширить и развернуть его в железнодорожно-мобильную ракетную бригаду.

Пак Чон Чхон высоко оценил, что боевое применение железнодорожно-мобильной ракетной системы согласно линии и курсу на модернизацию армии, выдвинутым на VIII съезде нашей партии, имеет очень большое значение в укреплении силы сдерживания войны страны.

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P.S. Видео

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
Проекты
ПЖРК
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