Субмариновый кризис: Франция отозвала послов из США и Австралии

Госдеп США выразил сожаление в связи с отзывом посла Франции из Вашингтона
Франция отозвала своих послов из США и Австралии. Поводом послужило создание союза AUKUS (Великобритания - США - Австралия), из которого Париж потерял контракт с Канберрой на поставку 12 подлодок.
Госдепартамент США заявил, что понимает позицию Франции в скандале с альянсом AUKUS и отказом Австралии от приобретения неатомных подлодок Barracuda от французского консорциума Thales/DCNS.
Он добавил, что Вашингтон надеется продолжить обсуждение совместной работы с Парижем «в русле нашего тесного двустороннего партнерства и приверженности сотрудничеству по целому спектру вопросов, в том числе - регионов Индийского и Тихого океанов». Обсудить это стороны могут на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН.
«С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением»,- заявил в свою очередь представитель министра иностранных дел Австралии Марис Пейн.
Накануне глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что принял решение немедленно отозвать для консультаций послов - по просьбе президента страны Эммануэля Макрона.
Чего не сделаешь ради подлодок
У Австралии до настоящего момента нет своего атомного подводного флота. Контракт с французами предполагал поставку неатомных субмарин Barracuda от консорциума Thales/DCNS. Стоимость французского проекта считалась очень высокой с самого начала, головную субмарину поставить должны были лишь в 2030 году, закончить серию - к 2040 году. Заплатить за это Австралия изначально планировала 28 млрд долларов, потом сумма выросла до $60 млрд.
США и Великобритания, учредившие вместе с Австралией альянс AUKUS, обещают Канберре технологии строительства атомных подлодок. Чтобы первые субмарины сошли с аделаидских верфей уже в 2036 году, Австралия готова заплатить порядка $66 млрд. Проект предполагает постройку восьми субмарин.
Сейчас австралийцы имеют в своем распоряжении лишь шесть подлодок типа Collins, их построили в 1990-2003 годах по видоизмененному шведскому проекту, срок службы этих аппаратов составляет 30 лет.
Основной задачей новых субмарин должно стать сдерживание китайского подводного флота. На борьбу с КНР направлен и новый англо-американо-австралийский союз AUKUS.
Иван Жуковский