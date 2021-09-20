Войти
Известия.ru

В Норвегии выдвинули требования к России из-за учений «Запад-2021»

824
0
-1
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен призвал Россию проводить военные учения «Запад-2021» более открыто и предсказуемо. Об этом сообщило норвежское издание NRK.

По его словам, Осло призывает Москву к открытости в учениях и соблюдения обязательства об их прозрачности в соответствии с Венской конвенцией.

«Мы наблюдаем рост самоуверенного поведения России на Крайнем Севере и неуклонное усиление российской военной активности в соседних с Норвегией районах, как на севере, так и на юге», — отметил он 16 сентября.

Как он добавил, Норвегия и союзные страны внимательно следят за одним из крупнейших российских военных учений со времен холодной войны.

Церемония закрытия масштабных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» прошла 17 сентября на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области Республики Беларусь. Лучшим военнослужащим вручили награды.

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с «Известиями» положительно оценил учения «Запад-2021». Россия по сравнению с предыдущим опытом пяти-шести лет назад далеко продвинулась в аспектах совместных действий, организации коалиционных группировок, а также применении войск на различных стратегических направлениях.

Белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что на учениях «Запад-2021» армии двух стран показали готовность обеспечить территориальную целостность и суверенитет Союзного государства.

В свою очередь, замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков указал на то, что органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления.


В учениях участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море. Москва неоднократно подчеркивала, что учения носят сугубо оборонительный характер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Норвегия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.09.2019
Франко-российское миротворческое взаимодействие
17.06.2019
США при поддержке НАТО отрабатывают широкомасштабную войсковую операцию
25.10.2018
Шойгу: учения России и Белоруссии "Щит Союза - 2019" будут исключительно оборонительным
18.12.2013
Строить – не ломать
09.12.2013
Очень разные профессионалы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:59
  • 1
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 21:58
  • 29
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси