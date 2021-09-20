В Норвегии выдвинули требования к России из-за учений «Запад-2021»

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен призвал Россию проводить военные учения «Запад-2021» более открыто и предсказуемо. Об этом сообщило норвежское издание NRK.

По его словам, Осло призывает Москву к открытости в учениях и соблюдения обязательства об их прозрачности в соответствии с Венской конвенцией.

«Мы наблюдаем рост самоуверенного поведения России на Крайнем Севере и неуклонное усиление российской военной активности в соседних с Норвегией районах, как на севере, так и на юге», — отметил он 16 сентября.

Как он добавил, Норвегия и союзные страны внимательно следят за одним из крупнейших российских военных учений со времен холодной войны.

Церемония закрытия масштабных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» прошла 17 сентября на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области Республики Беларусь. Лучшим военнослужащим вручили награды.

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с «Известиями» положительно оценил учения «Запад-2021». Россия по сравнению с предыдущим опытом пяти-шести лет назад далеко продвинулась в аспектах совместных действий, организации коалиционных группировок, а также применении войск на различных стратегических направлениях.

Белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что на учениях «Запад-2021» армии двух стран показали готовность обеспечить территориальную целостность и суверенитет Союзного государства.

В свою очередь, замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков указал на то, что органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления.

В учениях участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море. Москва неоднократно подчеркивала, что учения носят сугубо оборонительный характер.