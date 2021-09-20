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Впервые «Аллигаторы» появились в горах Южной Осетии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Свой первый полет в горах Южной Осетии в составе вертолетного звена выполнили экипажи «Аллигаторов» Ка-52 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Разведывательно-ударные вертолеты обеспечили огневую поддержку вертолетной эскадрилье транспортно-боевых Ми-8АМТШ, экипажи которых выполнили доставку мотострелков в тыл условного противника в рамках двустороннего батальонного тактического учения с подразделениями военной базы ЮВО в Южной Осетии.

На горном полигоне Дзарцем командиры батальонных тактических групп осваивают новые элементы боевого порядка и способы тактических действий.

По плану учения мотострелки перешли в наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником.

Впервые командиры батальонов задействовали в боевых порядках тактические группы прорыва и контрснайперские группы, а также применили рассредоточенный боевой порядок артиллерийских огневых позиций.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня.

В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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Страны
Южная Осетия
Продукция
Ка-52
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
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Военные учения
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