Впервые «Аллигаторы» появились в горах Южной Осетии

Свой первый полет в горах Южной Осетии в составе вертолетного звена выполнили экипажи «Аллигаторов» Ка-52 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Разведывательно-ударные вертолеты обеспечили огневую поддержку вертолетной эскадрилье транспортно-боевых Ми-8АМТШ, экипажи которых выполнили доставку мотострелков в тыл условного противника в рамках двустороннего батальонного тактического учения с подразделениями военной базы ЮВО в Южной Осетии.

На горном полигоне Дзарцем командиры батальонных тактических групп осваивают новые элементы боевого порядка и способы тактических действий.

По плану учения мотострелки перешли в наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником.

Впервые командиры батальонов задействовали в боевых порядках тактические группы прорыва и контрснайперские группы, а также применили рассредоточенный боевой порядок артиллерийских огневых позиций.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня.

В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.