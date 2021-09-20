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Создатель сверхтяжелой «Энергии» одобрил планы Рогозина

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Источник изображения: Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Использование метана в двигателях перспективной российской сверхтяжелой ракеты вместо керосина позволит реализовать многоразовые технологии и повысить коммерческую привлекательность носителя, сообщил РИА Новости генконструктор кислородно-водородного двигателя для советской сверхтяжелой ракеты «Энергия», генеральный директор и генконструктор конструкторского бюро химавтоматики (1993-2015 годы) Владимир Рачук.

По словам одного из создателей «Энергии», разрабатывавшаяся сверхтяжелая ракета «Енисей» базируется на технологиях 40-летней давности. «Поэтому, я считаю, очень правильное решение принял Дмитрий Олегович Рогозин о приостановке проектирования ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" и перепроектировании ракеты-носителя с использованием инновационных разработок, в том числе в части двигателей, которое впоследствии было одобрено Академией наук РФ», — одобрил эксперт планы гендиректора «Роскосмоса» Рогозина.

По его словам, метановый двигатель для многоразовой ракеты «Амур-СПГ» будет испытан в 2023 году.

В сентябре Рогозин заявил, что российская сверхтяжелая ракета будет создаваться на новых технологиях, а не старых. Таким образом глава госкорпорации прокомментировал сообщение гендиректора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрия Баранова, согласно которому проектирование сверхтяжелой ракеты приостановлено.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КБХА
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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