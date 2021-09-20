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Известия.ru

Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования в Европе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/imago-images.de/M. Popow

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр до конца октября намерена предложить план создания сил быстрого реагирования для Европы. Об этом она рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 17 сентября.

«Это не значит, что мы должны отделиться от американцев. Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами», — пояснила она.

Глава минобороны также призналась, что события последних месяцев в Афганистане заставили ее задуматься об отставке, однако вместо этого она решила, что надо продолжать бороться, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

2 сентября верховный председатель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил о том, что финальный проект по обороне и безопасности «Стратегической компас ЕС» будет готов к октябрю-ноябрю. Указывалось, что по своему замыслу документ будет близок к доктрине Евросоюза и стратегической концепции НАТО.

В свою очередь, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что европейские силы быстрого реагирования могут создать конкуренцию НАТО, и призвал ЕС этого не делать.

Как отметил в беседе с «Известиями» политолог Владимир Евсеев, идея о создании общих вооруженных сил Евросоюза продиктована желанием стран ЕС быть более независимыми от США, однако представить европейскую армию крайне сложно.

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Страны
Афганистан
Германия
США
Проекты
NATO
Евросоюз
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