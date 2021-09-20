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Известия.ru

Пентагон назвал РФ в краткосрочной перспективе большей угрозой для США в сравнении с КНР

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия в краткосрочной перспективе может стать большей угрозой США, чем Китайская Народная Республика (КНР), сообщила в пятницу, 17 сентября, пресс-служба Пентагона со ссылкой на заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол, который выступал по видеосвязи на конференции в Литве.

«В ближайшие годы Россия может фактически стать основной проблемой безопасности, с которой мы столкнемся в военной сфере как со стороны Соединенных Штатов, так и Европы», — считает замминистра обороны США.

По мнению Кола, Россия становится «все более напористым противником, который по-прежнему полон решимости усилить свое глобальное влияние и сыграть подрывную роль на мировой арене, в том числе посредством попыток разделить Запад».

«Слишком часто Москва подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей», — объяснил Кол.

Он добавил, что США будет взаимодействовать с Россией с позиции коллективной силы. При этом замминистра поспешил добавить, что «дверь останется открытой», если российские лидеры «изменят свое поведение и захотят возобновить конструктивный диалог». Так, конкуренция с Китаем не мешает США работать с этой страной там, «где это имеет смысл и где сходятся интересы», резюмировал представитель Пентагона.

Ранее, 17 сентября, заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен назвал невероятно мощными Вооруженные силы России. Он отметил, что такой прорыв произошел не в одночасье, страна преобразовывала свою армию последние двадцать лет.

За два дня до этого кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулианна Смит назвала Россию главной военной угрозой НАТО в предстоящем десятилетии. Она считает, что альянсу с 2014 года удалось укрепить возможности противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.

28 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России и Белоруссии. 23 июня он также отметил, что страны альянса отрабатывают переброску войск к границам России и Белоруссии.

В то же время начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что активность НАТО у границ России значительно возросла и носит провокационный характер. По его словам, на фоне развала системы контроля над вооружениями НАТО предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры к российским границам. В Москве при этом подчеркивали, что активность альянса вынуждает Россию укреплять оборонный потенциал.

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