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Известия.ru

Украина намерена доставить свой флаг на Луну

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Украина намерена доставить свой государственный флаг на Луну в 2022 году, сообщает в пятницу, 17 сентября, «Укроборонпром».

Отмечается, что украинская компания ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева присоединилась к космической миссии на Луну, которую реализует британская компания Spacebit в партнерстве с предприятиями из разных стран мира.

Этот полет является первой миссией на спутник Земли с участием Украины, отметили в компании. Ее старт запланирован на весну 2022 года.

«Символической станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере с украинской титана. Во время его изготовления было использовано специальную технологию «зеленого», или безотходного производства», — рассказал основатель и исполнительный директор британской компании Spacebit Павел Танасюк.

Кроме того, на Луну будет направлено оборудование для исследования почвы и испытания технологии отбора образцов, а также проведен сбор информации о тепловых свойствах и магнитном поле спутника.

В январе стало известно, что правительство Украины утвердило концепцию общегосударственной космической программы на 2021–2025 годы, на ее реализацию планируют потратить примерно 30 млрд гривен ($1,07 млрд).

6 декабря 2020 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал позором тот факт, что страна не может запустить собственный спутник. Он подчеркнул, что спутники есть даже у некоторых государств Африки, а «космическая держава» Украина со времени распада СССР не запустила ни одного.

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