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РИА Новости

Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие

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Сиро Исии - командир японского "Отряда 731"
Сиро Исии - командир японского "Отряда 731".
Источник изображения: © Фото : public domain

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американские биологические лаборатории, некоторые из которых сейчас действуют у границ России и Китая, могут использовать наработки отряда №731 Квантунской армии, в котором в годы Второй мировой войны разрабатывалось и испытывалось бактериологическое оружие, заявил РИА Новости научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, крупный китайский историк У Эньюань.

В субботу исполняется 90 лет "Мукденскому инциденту" - провокации на Южно-Маньчжурской железной дороге, устроенной японскими военными и использованной Токио в качестве предлога для вторжения Квантунской армии на северо-восток Китая. По мнению многих китайских историков, именно дата 18 сентября 1931 года должна считаться днем начала Второй мировой войны.

У Эньюань был участником международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который прошел в Хабаровске 6-7 сентября. РИА Новости было одним из организаторов форума. Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

"Я в своем выступлении на форуме в Хабаровске отметил: в те годы американцы забрали себе все материалы, касающиеся разработки бактериологического оружия отрядом №731", - сказал У Эньюань. По его словам, эти материалы были доставлены на американскую базу Форт-Детрик, где и по сей день располагается основная биологическая лаборатория Пентагона, а руководитель отряда генерал Сиро Исии был приглашен туда "в качестве высокопоставленного советника, отвечающего за разработку бактериологического оружия на основе спор сибирской язвы и других патогенов".

"Поэтому можно с уверенностью утверждать, что в ходе исследований в Форт-Детрике использовались материалы Сиро Исии", - добавил историк.

Сейчас у США по всему миру имеется около двухсот таких баз, как Форт-Детрик, некоторые из них расположены на границе Китая и России, отметил У Эньюань.

"На форуме в Хабаровске были обнародованы данные о преступлениях отряда №731, и, с точки зрения исторической преемственности, возникают подозрения о связях между этими базами и отрядом №731", - добавил историк.

В отряде №731 велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.

По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда №731 в районе Харбина.

Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.

Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии.

И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил юридическую точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в апреле нынешнего года в интервью газете "Коммерсант" указал, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут все новые и новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.

В мае первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости заявил, что смертельные микробы из лабораторий США и НАТО, расположенных у границ России, могут как бы случайно попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах. Он также сообщил, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы, декларируемые как миролюбивые.

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Страны
Германия
Китай
Россия
США
Япония
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
БиоО
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4 комментария
№1
20.09.2021 01:40
0
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№2
20.09.2021 02:27
Пять баллов китайцу, сталкивает лбами Россию с амерами)))
Ну а дракон поднебесной, вовеки будет реять над варварами.
0
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№3
20.09.2021 03:03
Цитата, q
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие

А в ответ получат химическое оружие

0
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№4
20.09.2021 04:10
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №2
Пять баллов китайцу, сталкивает лбами Россию с амерами)))
Ну а дракон поднебесной, вовеки будет реять над варварами.

Китаец, или тот, кто его переводил, похоже видео это посмотрел, потому что местами цитирует почти слово в слово:-)

К слову сказать (прошу прощения за тавтологию) практически во всех открытых источниках приводится неполная или сильно искаженная информация, все цитируют друг друга, мало углубляясь в поиск материалов и их анализ.

В США БО разрабатывалось, производилось и хранилось не только в Детрике, но и на острове Палм (институт по заболеваниям животных), на арсеналах Пайн Блафф и Рокки Маунтиан, а испытывались на полигоне Дагуэй.

Испытыния (скрытые) также проводились на гражданах и жителях США, в т.ч. патогенов, например - плесневого гриба Аспергила, вызывающего иммунодефицитные состояния и инфекционную инвазию в легких.

В видео все это подробно описывается.
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