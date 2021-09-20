В Белоруссии замечены российские эксклюзивные командирские танки Т-80УК

Источник изображения: МО РФ

На торжественном закрытии совместного стратегического учения "Запад-2021" на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии засветились командирские танки Т-80УК. Эти машины, известные как Объект 630А, выпускались в ограниченных количествах в Омске.

Внешне их легко узнать по установленным в передней части башни прожекторам и индикаторам лазерного облучения комплекса оптико-электронного противодействия "Штора-1", новому атмосферному датчику. Кроме того, над "трубой" оборудования для подводного вождения виден дополнительный "тубус".

Сообщалось, что танк оснащен тепловизором и системой дистанционного подрыва осколочно-фугасных снарядов, имеется навигационная аппаратура, радиостанции Р-163У и Р-163К и электрогенераторная установка АБ-1-П28.

Интересно, что кроме российских сухопутных войск, Т-80УК эксплуатируются в армии Южной Кореи и национальной гвардии Кипра.

Что же касается "Запад-2021", то в РБ с условным противником также сражались основные боевые танки Т-80УЕ-1.