Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом (Европейська правда, Украина)

Лукашенко заявил, что Белоруссия закупит у России оружия более чем на один миллиард долларов. Авторы рассматривают эту информацию, преломляя ее через призму антироссийской пропаганды. Было ли оно собственным мотивированным реальными потребностями Минска решением, или стало еще одним шагом по усилению влияния Москвы?

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия закупит у России оружия более чем на один миллиард долларов. А главное - что это оружие якобы нужно Минску для размещения у границы с Украиной.

Среди прочего, Лукашенко анонсировал покупку российских зенитно-ракетных систем С-400 (тех самых, продажа которых Турции создала кризис в отношениях Анкары и НАТО).

Реализация этих планов существенно меняет вопросы безопасности для Украины.

И поэтому возникает вопрос: будут ли эти планы в силе, или это просто очередная попытка РФ напугать Киев и условный Запад?

Большой шантаж РФ

С начала сентября Кремль заметно наращивает давление на Белоруссию, чтобы полностью размыть ее суверенитет в российской сфере влияния.

Девятого сентября состоялась пятая в этом году встреча Путина и Лукашенко, во время которой было заявлено о согласовании двадцати восьми дорожных карт интеграции РФ и Белоруссии. И хотя документы должны быть еще подписаны в Москве, контуры Союзного государства начали вырисовываться все четче.

Кремль использует слабость Лукашенко для того, чтобы заставить его пойти на уступки, необходимые Москве.

Конечно, Лукашенко по-прежнему пытается сохранить за собой возможность торговаться.

Реализация дорожных карт Союзного государства займет, по меньшей мере, два года. А это значит, что Лукашенко и дальше будет пытаться выторговать для себя как можно больше в обмен на суверенитет Белоруссии.

Именно поэтому Кремлю нужны дополнительные победы в интеграции Белоруссии. Победы, которые можно будет "продать" российским избирателям и Западу уже сегодня.

Среди прочего, это важно и из-за приближения выборов в Государственную Думу. И если относительно формального исхода этих выборов сомнений ни у кого нет, однако одновременно Путину крайне важно провести выборы, легитимность которых будет признана в мире.

На достижение этой цели, среди прочего, настроено и новое политическое оружие Кремля - газопровод "Северный поток - 2". Интересно то, что, как мы видим, главной целью СП-2 становится даже не Украина, а именно Европа.

Еще одним инструментом для стимулирования Запада не критиковать российские выборы - нынешние совместные военные учения РФ и Белоруссии "Запад - 2021", которые военные эксперты называют наступательными и отнюдь не оборонительными.

В этом контексте заявление о покупке Минском российского оружия вполне вписывается в этот план российского шантажа.

Неслучайно это заявление состоялось во время визита Лукашенко на Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, где проходит один из этапов учений "Запад-2021".

"Лишний" миллиард

Анонсированное усиление военного сотрудничества РФ и Белоруссии представляет угрозу не только для Украины, но и для стран ЕС, прежде всего Польши и Литвы.

Тем более, что в последние месяцы именно на эти страны пришлась гибридная агрессия мигрантами, в которой была задействована Белоруссия.

Кремль активно сопровождает политическое давление информационно через прокремлевскую сеть медиаресурсов. Создаваемая Кремлем информационная повестка дня в белорусско-российских отношениях не дает повода сомневаться в продолжении российской гибридной агрессии.

С точки зрения Кремля, Белоруссия является частью оборонной сферы РФ.

И Лукашенко это четко чувствует, заявляя о согласовании перечня вооружения, которое к 2025 году будет поставлено в Белоруссию.

"Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов, Тор-М2. Большие объемы. Это говорит о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в столкновении с натовскими войсками", - говорит он.

И конечно, в лучших традициях кремлевской пропаганды, Лукашенко вспоминает и об Украине: "Слава богу, сейчас у нас комплексами С-300 полностью перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас прибавилось и южное направление. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет… Мы должны готовиться - тысяча двести километров границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы как раз говорили о том, что С-400 нам очень пригодятся. И он (Путин - прим. ЕП) дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам".

Интересно, что еще недавно Лукашенко заявлял о срочной необходимости выделения Белоруссии очередного кредита на сумму три миллиарда долларов - якобы на преодоление последствий пандемии. Этот кредит он так и не получил, даже согласившись на дальнейшую интеграцию.

Но, несмотря на это, у него вдруг находится "лишний" миллиард на покупку оружия.

Последние события показывают, что Россия научилась использовать Лукашенко как инструмент гибридной войны. Заявления самопровозглашенного диктатора происходят в четкой согласованности с нарративами кремлевской пропаганды.

Одновременно Россия дополнительно загоняет Белоруссию в кредитную и еще более глубокую экономическую зависимость.

Нынешние заявления являются ярким примером того, что Лукашенко никоим образом не может выступать гарантом независимости Белоруссии. Наоборот, он выступает посредником в российских планах милитаризировать Белоруссию и продвинуться все ближе к границам Европы.

Следует ожидать действий по закреплению военного присутствия РФ в регионе как в виде ранее объявленных учебно-боевых центров, с ударением на боевые, так и на уровне технических советников и специалистов. Одновременно нельзя исключать и создание в дальнейшем полноценных военных баз.

Именно поэтому особую опасность представляет возможность провокаций на границах, которую повышает как кризис с мигрантами, так и собственно непредсказуемость реакций самого Лукашенко.

Поэтому для совместного противодействия угрозам Украине стоит налаживать и укреплять отношения как с Польшей, так и с Литвой, а также быть готовой к провокациям на границе с Белоруссией.

Впрочем, у Киева есть шанс использовать эту ситуацию с пользой для себя.

Переход белорусского шантажа на новый уровень позволяет Украине поднимать вопрос об увеличении западной помощи, в том числе расширении поставок современного оружия.

Шантаж мигрантами научил Запад, что не стоит недооценивать уровень неадекватности белорусского режима.

Именно на это должен давить Киев - и тогда, возможно, мы получим шанс переиграть Кремль в этом гибридном противостоянии.

Мария Авдеева, Юрий Панченко