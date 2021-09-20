Влияние «Запада»: Минобороны завершило главные учения года

Какие технические и тактические новинки продемонстрировали на маневрах, сильно заинтересовавших НАТО

Министерство обороны РФ 17 сентября сообщило о возвращении войск с российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021». Окончательно все они прибудут на свои базы к середине октября. Продлившиеся неделю маневры с участием 200 тыс. человек стали крупнейшими в регионе в современной истории. К ним оказалось приковано рекордное внимание разведывательных средств НАТО. Что нового испытали и показали на маневрах, разбирались «Известия».

Расширенный состав

Особенностью продолжавшихся с 10 по 15 сентября учений стала отработка концепции единого поля боя, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Помимо самих войск, беспилотников и роботов в нее были интегрированы тыловые структуры. Решения принимались с учётом обстановки на других стратегических направлениях, включая северное.

Кроме войск Западного военного округа (ЗВО), Белоруссии, прочих союзников и партнеров России, в учениях «Запад-2021» приняли участие подразделения общевойсковых армий Центрального военного округа и большое количество десантников со всей страны.

Самый масштабный и зрелищный этап провели в присутствии президента России Владимира Путина на полигоне Мулино под Нижним Новгородом в понедельник 13 сентября. Крупнейшая в ЗВО площадка для маневров позволила разместить сразу 20 тыс. военных, до 160 танков, задействовать около сотни вертолетов и самолетов.

Танки Т-72Б3 во время основного этапа учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Особое внимание уделили робототехнике. Впервые Минобороны продемонстрировало в деле разведывательно-ударный вариант беспилотного аппарата «Форпост-Р». С него применили разработанные специально для дронов корректируемые авиабомбы легкого класса КАБ-20С. Они весят всего 20 кг, но при высокоточном попадании этого достаточно, чтобы вывести из строя любую технику. В паре с ними работали ударные тяжелые «Орионы» и легкие «Ласточки». Кроме того, БПЛА подсвечивали лазером цели для корректируемых снарядов и минометных мин «Грань».

Минобороны отчиталось, что впервые в мире сухопутные роботизированные комплексы «Уран-9» и «Нерехта» действовали совместно с войсками. На «Запад-2021» вооруженных роботов включили в боевые порядки и общую тактическую схему сражения. Так, в ходе маневренной обороны им поручили прикрывать передислокацию дружественных войск, последними оставаясь на позициях.

Продемонстрировали президенту России и прототипы боевых машин пехоты Б-19. На базу привычной БМП-3 смонтирована новейшая необитаемая башня «Эпоха», разработанная для нового поколения бронетехники. Получившийся гибрид утратил знаковое для «трешки» 100-мм орудие, но получил передовую оптику и электронику, а также сверхдальнобойные управляемые ракеты «Корнет».

Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Россия за последние пять-шесть лет очень далеко продвинулась в аспектах совместных действий, организации коалиционных группировок и применении войск на разных стратегических направлениях, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

— На завершившихся учениях отрабатывался вариант, когда достаточно мощные группировки противников, способные наносить массированные авиационно-ракетные удары, были остановлены в ходе оборонительной операции, а затем разгромлены во время контрнаступательных действий, — рассказал эксперт. — При этом их удары были успешно отражены, и, в свою очередь, нашими высокоточными средствами поражения в качестве целей были уничтожены командные пункты противника, его авиация, стартовые позиции высокоточных средств поражения.

С севера до юга

Хотя официально учения охватывали в основном Западный военный округ, параллельно в соседних регионах разворачивались не менее интересные события. Множество эпизодов разыграли не только в Белоруссии, но и на полигонах Калининградской области. Размещенную там группу войск Балтийского флота по понятным причинам невозможно переправить для боевой подготовки на остальную территорию России.

Большинство же других полигонов были выбраны так, чтобы наиболее активные эпизоды прошли вдали от границ соседних государств. Тем не менее интерес крупнейшие российские военные игры вызвали в НАТО большой. Минобороны зафиксировало за неделю рекордные 63 пролета у границ России иностранных самолетов-разведчиков и 20 беспилотников.

Корабли Балтийского флота во время учений «Запад-2021» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Реальные масштабы «Запад-2021» простирались от далекого Севера и Арктики до юго-запада, включая Черное и Средиземное моря, отметил военный эксперт Виктор Мураховский. Кроме того, из глубины российской территории подключались значительные силы тех видов вооруженных сил и родов войск, которые обладают возможностями оперативно усиливать группировки на необходимых направлениях и наносить дальние удары высокоточным вооружением. В первую очередь это были Воздушно-космические силы.

Одновременно с ЗВО масштабные учения прошли на Северном флоте. В море вышли до 50 его кораблей и судов, включая крупнейшие надводные единицы. По морским мишеням, изображавшим десантную группу противника, отработали своим «главным калибром» — тяжелыми противокорабельными ракетами крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов». Отстрелялись также подводные лодки и береговые ракетные комплексы.

Российско-белорусские учения затронули и юг нашей страны. На полигоне Ашулук зенитчики двух стран тренировались отражать массированные ракетно-бомбовые удары. Только на этом полигоне в Астраханской области в европейской части России можно применять дальнобойные системы С-400.

Десант вперед

Заметным в этом году были и действия легких сил, в первую очередь ВДВ. Впервые в отечественной истории был высажен парашютный десант целого батальона 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вместе с бронетехникой. Помимо 600 бойцов в очках ночного видения, в нём участвовали около трёх десятков современных БМД. Отряд отработал захват аэродрома противника для принятия на него самолётов военно-транспортной авиации с подкреплениями.

Методика действий вертолетных соединений ВДВ «нового типа» продолжает отрабатываться. Десант на 30 машинах приземлился в ближнем тылу противника. В этот раз помимо гаубиц Д-30 и боеприпасов для них вертолеты перебросили и новые легкие автомобили «Сармат-2», которые повысили его мобильность и огневую мощь.

Погрузка БМД-4М на транспортные самолеты на аэродроме Дягилево в ходе учений «Запад-2021» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Десант не остался в одиночестве. Для развития успеха к нему пробилась специально сформированная бронегруппа из танков Белоруссии и новейших российских БМД-4М. На учениях впервые задействовали новые возможности этих боевых машин десанта. При помощи корректировки огня с беспилотников они успешно вели огонь 100-миллиметровыми снарядами на дистанции до 9 км с закрытых позиций. Это позволило организовать мощную огневую поддержку, не подвергая их опасности.

Поддержали десантников два звена специально выделенных для этого боевых вертолётов Ми-24 и Ка-52, бомбардировщики и истребители Су-35С.

Всего по данным Минобороны в активной фазе учений «Запад-2021» с 10 по 15 сентября на территории России и Белоруссии было задействовано около 200 тыс. военных, по 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 боевых кораблей.

Антон Лавров