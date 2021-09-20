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Известия.ru

Пушков оценил заявление Пентагона об ошибочном авиаударе по Кабулу

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Российский сенатор Алексей Пушков в пятницу, 17 сентября, отреагировал на признание Пентагоном ошибочным удара по людям с беспилотника в аэропорту афганского Кабула.

По его словам, возникли очень серьезные сомнения в эффективности принимаемых США стратегических и оперативных решений после «сплошных ошибок» в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане.

«Учитывая высокий уровень вооруженности США и их страсть к применению силы, это крайне опасно», — подчеркнул сенатор в своем Telegram-канале.

27 августа центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар, целью атаки были боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

30 августа представитель ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в Кабуле Герве де Лис, в результате ракетного удара американских ВС по столице Афганистана днем ранее погибли семеро детей. В тот же день после удара США в Кабуле ввели жесткий комендантский час. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не может подтвердить данную информацию.

Однако 11 сентября в минобороны Соединенных Штатов уточнили, что авиаудар, совершенный военными силами США 29 августа в Кабуле, помог предотвратить неминуемую угрозу повторной атаки на аэропорт. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что центральное командование еще оценивает результаты удара.

Ударам США предшествовала серия взрывов, произошедших в Кабуле 26 августа, жертвами которых стали почти 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие, два гражданина Великобритании и ребенок подданного королевства. По данным Пентагона, к атакам могут быть причастны террористы ИГ.

Тогда американский президент Джо Байден выступил с речью, в ходе которой дал обещание «отследить» виновников нападения и «заставить заплатить» за содеянное. Кроме того, глава Белого дома заявил, что возлагает ответственность за случившееся на себя.


Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода военнослужащих США, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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Афганистан
Великобритания
Ирак
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Россия
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Проекты
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