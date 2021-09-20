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Известия.ru

Пентагон назвал невероятно мощными вооруженные силы России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия обладает невероятно мощными вооруженными силами, и нужно понять, как ей удалось преобразить их за последние два десятилетия, заявил в пятницу, 17 сентября, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

«У России невероятно мощные вооруженные силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооруженные силы за последние 20 лет. Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье», — отметил Хайтен на выступлении в вашингтонском неправительственном Атлантическом совете, трансляция которого велась Пентагоном в Twitter.

Генерал Джон Хайтен является 11-м заместителем председателя Комитета начальников штабов. С 2016 по 2019 годы командовал Стратегическим командованием ВС США.

15 сентября обозреватель Крис Осборн в своей статье призвал не шутить с российской армией, так как ее вооруженные силы благодаря своей модернизации представляют опасность для США и НАТО. Он отметил, что РФ не только создает новое вооружение, но и модернизирует части своего механизированного вооружения и платформ, в частности, танк Т-72.

В тот же день кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулианна Смит назвала Россию главной военной угрозой НАТО в предстоящем десятилетии. Она считает, что альянсу с 2014 года удалось укрепить возможности противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.

28 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России и Белоруссии. 23 июня он также отметил, что страны альянса отрабатывают переброску войск к границам России и Белоруссии.

В то же время начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что активность НАТО у границ России значительно возросла и носит провокационный характер. По его словам, на фоне развала системы контроля над вооружениями НАТО предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры к российским границам. В Москве при этом подчеркивали, что активность альянса вынуждает Россию укреплять оборонный потенциал.

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