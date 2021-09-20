The New York Times (США): Россия открывает новые рубежи в космосе, снимая там первый полнометражный фильм

Россия снова готова быть первой! Первый спутник в космосе, человек, первая женщина-космонавт, а теперь еще и первый художественный фильм на МКС. Если все пойдет по плану, Россия опередит Голливуд, пишет NYT. По признанию режиссера, его цель – чтобы каждый через актерскую игру ощутил, что такое полет в космос.

Пытаясь обогнать НАСА, актриса и кинорежиссер в следующем месяце полетят на МКС, где будут снимать фильм «Вызов».

Москва - Первый спутник в космосе, первая собака, первый человек, первая женщина-космонавт, а теперь еще и первый фильм - если все пойдет по плану.

Россия в четверг сделала еще один шаг к тому, чтобы поставить очередной рекорд в космосе: комиссия в составе медиков и специалистов по безопасности утвердила план, в рамках которого актриса и режиссер в начале октября полетят на орбиту снимать первый полнометражный художественный фильм.

Он называется "Вызов", а рассказывается в нем о враче, срочно полетевшей на Международную космическую станцию, чтобы спасти жизнь космонавту. Если съемки пойдут по графику, Россия опередит Голливуд на околоземной орбите.

В прошлом году НАСА объявила о планах Тома Круза провести съемки фильма на МКС. Вскоре после этого российское космическое агентство "Роскосмос" заявило о собственных кинематографических амбициях.

Давая пресс-конференцию в Москве перед отлетом на космодром, российская актриса, режиссер и их дублеры (на обе роли, подготовленные на тот случай, если в последний момент кого-то подведет здоровье) с энтузиазмом рассказывали о новых перспективах в шоу-бизнесе. По их словам, они надеются показать невесомость так, как до этого никто в кинематографе не делал, продемонстрировав навыки профессионального актерского мастерства, эмоции от свободного полета и Землю из иллюминатора.

"Первые две секунды страшно, - рассказала о своих тренировках в самолете, где на короткое время создается невесомость, Юлия Пересильд, которая может стать первой актрисой, снимавшейся в космосе. - А после этого все прекрасно".

Пересильд и режиссер из основного экипажа Клим Шипенко планируют отправиться в космос на корабле "Союз", провести 10 дней в российском сегменте МКС, снимая фильм, а потом так же вернуться на Землю. Неясно, когда НАСА начнет снимать свой космический фильм, но российские чиновники были настолько этим обеспокоены, что решили сдвинуть график полетов, чтобы в срочном порядке отправить в космос эту пару.

Старт запланирован на 5 октября. Разрешение комиссии, работающей в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, позволило устранить важное препятствие на пути съемок. 37-летняя Пересильд после прослушивания и отбора в ускоренном порядке прошла программу подготовки - во многом так же, как и ее героиня. Никакого отношения к авиации и космосу она не имеет.

Эта дочь художника и воспитательницы детского сада уже стала в России звездой. Она снималась в блокбастерах, авторских кинолентах и телесериалах, и уже несколько лет работает в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

В этом году полеты в космос совершили многие непрофессионалы, в том числе владелец Amazon Джефф Безос, полетевший на ракете, построенной его компанией Blue Origin, и четыре пассажира, отправившиеся в полет в среду в капсуле компании Илона Маска SpaceX.

Трехместный космический корабль "Союз" будет пилотировать опытный космонавт Антон Шкаплеров. Все члены экипажа подготовлены к внештатным ситуациям и обучены пользоваться российским космическим оборудованием, с которым порой случаются неполадки, будь это капсула или российский сегмент станции, который пропускает воздух, а в этом году совершил кувырок на орбите в результате самопроизвольного включения двигателей на новом российском модуле.

"Я не боюсь", - сказала Пересильд о своем космическом полете. Вместе с тем она призналась, что "страх - это нормально". Актриса рассказала, что сниматься в космосе будет непросто. Например, ей самой придется наносить себе грим и работать без осветителей и звукооператоров.

Шипенко сказал, что его цель - показать космос глазами обычного человека, врача, которую играет Пересильд. "Мы хотим, чтобы каждый человек немного походил на нашу героиню, - объяснил он, - чтобы каждый через ее игру ощутил, что такое полет в космос". Трое космонавтов будут играть эпизодические роли.

Снимать продолжительные сцены с участием актрисы в невесомости - это новшество для кинематографии, сказал кинокритик и главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин. Но когда фильм получит титул первого космического кино, новизна исчезнет. Поэтому неясно, "будут ли следующие проекты оправданными с точки зрения стоимости и рисков".

Конечно, астронавты и космонавты на протяжении десятилетий снимают в космосе документальное кино. Во время полета на Луну впервые велась телевизионная трансляция.

Скромные попытки снимать в космосе художественное кино уже предпринимались, говорит редактор информационного сайта о истории космоса CollectSpace.com Роберт Перлман (Robert Pearlman). Предприниматель Ричард Гэрриотт (Richard Garriott), летавший в космос туристом в 2008 году, снял семиминутный фильм "Апогей страха", в котором свои роли неумело сыграли астронавты и космонавты. В вышедшем в 1984 году советском фильме "Возвращение с орбиты" есть сцены, снятые в космосе.

Однако "Вызов" станет первой полнометражной художественной картиной, снятой на орбите. "Для съемок этой картины актриса и режиссер впервые полетят в космос", - сказал Перлман.

А это, добавил он, дает определенное право на хвастовство.

С участием Олега Манцева (Oleg Matsnev).

Эндрю Крамер (Andrew E. Kramer)