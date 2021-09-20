Минобороны предложило установить День Трубопроводных войск

Минобороны выступило с инициативой установить еще один "красный день календаря", а именно День Трубопроводных войск. Уведомление о разработке соответствующего документа размещено на портале проектов нормативных актов.

Такой день предлагается установить 14 января. Именно в этот день в 1995 году директивой Военного министра СССР начальнику Генерального штаба СА генералу армии Штеменко С.М. было поручено утвердить штаты отдельного батальона перекачки горючего по трубопроводу № 1, его формировании и размещении на фондах склада горючего № 592 (ст. Ильино).

"Установление 14 января - Днем Трубопроводных войск окажет положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций, а также будет являться знаком признания заслуг более 50 тысяч ветеранов и действующих военнослужащих", - говорится в обоснование уведомления.

Трубопроводные войска входят в состав тыла Вооруженных сил РФ и обеспечивают снабжение горюче-смазочными материалами, развёртывание полевых магистральных трубопроводов и подачу по ним горючего и выполнение других специальных задач.

Владимир Баршев