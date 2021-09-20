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Интерфакс-АВН

Власти Украины планируют увеличить бюджет на оборону

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ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: РИА Новости

Киев. 17 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в пятницу принял предложения к законопроекту о Государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Несмотря на сложную финансовую ситуацию, когда все министерства и ведомства нуждаются в дополнительном финансировании, президент Украины принял решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году этот сектор финансировался в объеме 5,93% от ВВП, то в 2022 году этот показатель будет увеличен и утвержден на уровне 5,95% от ВВП, что должно составлять 319,4 млрд грн (примерно $12 млрд)", - сказал Данилов на брифинге по окончании заседания.

По словам Секретаря СНБО, это должно обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в частности, обеспечению их жильем, программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других.

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Страны
Украина
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