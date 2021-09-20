Уничтожение ударного дрона саудовской коалиции сняли на видео в Йемене

Вооруженные формирования движения "Ансар Аллах" (хуситы) продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты саудовской коалиции. Так, на этой неделе стало известно, что над провинцией Саада сбит очередной ударный дрон Wing Loong 2 китайского производства.

БПЛА выполнял боевое задание и даже успел запустить один из подвешенных высокоточных боеприпасов, когда его настигла зенитная управляемая ракета (ЗУР), известная под обозначением "358".

В результате точного попадания от беспилотника отделилось несколько фрагментов, после чего он, кувыркаясь, начал падать на землю.

В июне сообщалось о попадании такой же ЗУР в американский Scan Eagle .

Авторы блога Oryx попробовали подсчитать, сколько образцов данной техники было потеряно в ходе боевых действий с марта 2015 года, когда в Йемен вошли силы, руководимые Саудовской Аравией.

В обнародованный список включили только визуально подтвержденные данные. Всего за это время потеряно около четырех десятков беспилотников, причем самые крупные, по 9 штук, приходятся на 2019 и текущий год.

При этом Саудовская Аравия лишилась двадцати БПЛА, Объединенные Арабские Эмираты - одиннадцати, а Соединенные Штаты - семи.

Если говорить о странах-производителях, то четырнадцать аппаратов изготовлено в КНР ( девять - CH-4B, остальные Wing Loong I и Wing Loong II), десять - в США, в том числе четыре MQ-9B Reaper и два MQ-1B Predator.

Алексей Брусилов