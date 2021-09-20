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Al Arab (Великобритания): Саудовская Аравия присматривается к российской системе С-400

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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Греция отправила в Саудовскую Аравию свои ЗРК «Пэтриот» взамен американских, что с возмущением восприняли в королевстве. Его руководство перед выбором. Некоторые эксперты даже предположили, что Эр-Рияд купит израильский «Железный купол», но последствия такого шага непредсказуемы. Остается единственная логическая альтернатива, пишет издание.

Как сообщили осведомленные источники в странах Персидского залива, Саудовская Аравия ищет альтернативу ракетным системам THAAD и Patriot, свернутых Вашингтоном на стратегических объектах королевства в этом месяце. Вероятно, ее внимание в настоящее время приковано к передовой российской ракетной системе С-400, и все это ликование по поводу получения греческих систем Patriot вызывает лишь недовольство Саудовской Аравии относительно позиции США.

По словам источников, создание королевством специального комитета по развитию обороны (функции пока неизвестны) указывает на твердую решимость двигаться к получению желаемого современного вооружения для поддержания регионального военного баланса. В первую очередь это относится к Ирану, угрожающему национальной безопасности саудовцев.

Кроме того, Эр-Рияд хочет сохранить прочные отношения с Вашингтоном при условии, что это не будет препятствовать его усилиям по получению необходимого оружия для защиты своей безопасности. Судя по всему, саудовцы еще не поняли, как Вашингтон мог принять решение о свертывании комплексов THAAD и Patriot на их территории в то время, когда безопасность страны находится под угрозой в связи с непрерывными атаками хуситов. Движение использует баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В последние годы хуситское движение активно полагалось на заминированные дроны для атак гражданских и экономических объектов на территории Саудовской Аравии. Иран напрямую и через своих ополченцев нанес серьезный ракетный удар по нефтяным объектам в Абкайке в 2019 году.

Во вторник кабинет министров Саудовской Аравии во главе с королем Салманом ибн Абдул-Азизом одобрил создание Главного управления оборонного развития с целью укрепления национальной обороны.

Согласно заявлению Саудовского информационного агентства, данный орган обладает правосубъектностью, финансовой и административной независимостью и связан с премьер-министром. Он будет определять цели исследований, разработок и любой инновационной деятельности в области технологий и вооружений, а также разрабатывать стратегии из применения.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа решила вывести четыре ракетные батареи THAAD и Patriot из Саудовской Аравии, так как сочла, что угроза интересам Соединенных Штатов в регионе со стороны иранцев уменьшилась. Администрация Джо Байдена продолжила эту политику без учета интересов безопасности королевства.

По мнению экспертов, Саудовская Аравия обратится к России как к единственной логической альтернативе для замены ракетных комплексов THAAD и Patriot усовершенствованной системой С-400.

Если Эр-Рияд приобретет российские ракеты С-400, ее решение спровоцирует кризис в отношениях с США. Он будет аналогичен тому, что произошло между Вашингтоном и Анкарой в последние годы, когда турки решили купить российские ракеты и поставить их на вооружение в рамках системы обороны, часть которой принадлежит НАТО.

Как полагают источники, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в регион, имевший место в разгар напряженности между Эр-Риядом и Вашингтоном, связан с желанием Саудовской Аравии начать переговоры по ракетной системе С-400. После решения администрации Байдена приостановить продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии есть все основания ожидать такой сделки.

Источники призывают не принимать всерьез опасения экспертов относительно возможного влияния саудовского шага на стратегические отношения с Вашингтоном. По их словам, когда Иран застал регион врасплох в середине 1980-х годов, запустив ракеты "Скад" по Ираку и угрожая таким же запуском по странам Персидского залива, внезапно стало известно о покупке Саудовской Аравией неопределенного количества китайских ракет средней дальности CSS-2 класса "земля-земля" (дальность до 2500 км). Они значительно превосходили ракеты "Скад" по дальности и боевой мощности.

Тогда саудовцы не столкнулись с американским давлением. К тому же, администрация президента Рональда Рейгана поначалу отреагировала на иранский вызов Ираку и Персидскому заливу с полным хладнокровием, а это значит, что ничто не мешает Эр-Рияду снова занять такую позицию.

По мнению саудовских экспертов, развитие военной промышленности - это стратегический выбор, не принимающий во внимание частные ситуации и события и не подверженный региональному и международному давлению. Другими словами, это часть всеобъемлющей стратегии по продвижению интересов королевства.

Ахмед аль-Охали, председатель Главного управления военной промышленности Саудовской Аравии, указал на неограниченную поддержку военной промышленности со стороны руководства своей страны с целью укрепления стратегической независимости королевства и развития его национального военно-промышленного потенциала как важной составляющей экономики. В качестве временной меры Саудовская Аравия прибегла к помощи Греции и получила системы противоракетной обороны Patriot.

Начальник генерального штаба национальной обороны Греции Константинос Флорос разместил в Твиттере фотографии процесса отправки систем и небольшой группы военнослужащих из 114-го боевого крыла, на вооружении которой они находились. "Комплексы, направленные в Саудовскую Аравию, будут способствовать поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке и в восточном Средиземноморье", - отметил Флорос.

Хотя десятки тысяч американских военных на Аравийском полуострове по-прежнему выступают в качестве противовеса Ирану, страны Персидского залива обеспокоены планами США, лидеры которых сконцентрированы на растущей угрозе со стороны Азии.

"Восприятие имеет значение, независимо от того, основывается оно на суровой реальности или нет. Так, по мнению многих лиц, принимающих решения в регионе, совершенно очевидно, что Соединенные Штаты не так привержены защите интересов Персидского залива, как когда-то", - считает Кристиан Ульрих, научный сотрудник Института государственной политики Джеймса Бейкера при Университете Райса.

"С точки зрения Саудовской Аравии, и Обама, и Трамп, и Байден принимают решения, которые в некоторой степени означают отказ от поддержки", - добавил эксперт.

Несмотря на американские заверения, что принятые решения не направлены против Эр-Рияда и его интересов, саудовский принц Турки ибн Фейсал, бывший глава саудовской разведки, заявил: "Я думаю, нам нужны доказательства приверженности США. Например, отказ от свертывания ракет Patriot на территории королевства, когда оно подвергается ракетным атакам и ударам беспилотников не только из Йемена, но и Ирана".

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Израиль
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Йемен
Китай
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Железный купол
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Лавров Сергей
Трамп Дональд
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