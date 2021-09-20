Daily Express (Великобритания): Владимир Путин показывает, что Россия «вернулась», представляя огнеметный танк «Терминатор»

Президент России продемонстрировал еще одну систему смертоносного оружия в четверг, когда Москва и Минск продолжили свои военные игры, сообщает автор. Этот боевой робототехнический комплекс был применен в боевых порядках на совместных учениях «Запад-2021». Автор ошибочно называет его «Терминатором», — но это другая машина.

В четверг, 16 сентября, Владимир Путин представил очередную серию смертоносного оружия на фоне продолжающихся совместных военных учений Москвы и Минска.

В настоящий момент вооруженные силы России и Белоруссии проводят масштабные совместные военные учения вблизи европейских границ. В учениях "Запад-2021" задействовано около 200 тысяч военнослужащих, около 80 военных самолетов и вертолетов, 15 военных кораблей и почти 300 танков, о чем сообщило Министерство обороны России. В ходе этих учений Путин успел с гордостью продемонстрировать целый ряд сложного современного оружия, чем вызвал тревогу в рядах своих противников из альянса НАТО.

Вчера, 16 сентября, российский лидер представил один из своих козырей - танк "Терминатор".

Известный как "Уран-9", этот танк оснащен реактивным огнеметом "Шмель-М", противотанковыми управляемыми ракетами "Атака" и другими противотанковыми ракетами, а также пулеметом калибра 7,62 миллиметра.

Эта машина весом в 12 тонн управляется дистанционно и способна поражать цели на расстоянии до 5 километров.

В ходе военных учений "Запад-2021" также были задействованы зенитно-ракетные комплексы С-500 "Прометей".

С-500 - это зенитные ракетные комплексы класса "земля-воздух" нового поколения, разработанные для перехвата и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых крылатых ракет и самолетов.

Комплексы С-500 должны заменить собой ракетные системы А-135 и С-300 и стать дополнением к комплексам С-400.

Вице-премьер России Юрий Борисов подтвердил, что первые поставки С-500 в российские вооруженные силы уже начались.

Учения "Запад-2021" вызвали серьезную тревогу среди тех членов НАТО, которые находятся у западной границы Белоруссии.

В частности, Эстония выразила обеспокоенность в связи с тем, что эти учения могут быть предвестников вторжения России в ближайшем будущем.

В своем интервью в прошлую пятницу командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем (Martin Herem) сказал: "Нам необходимо понимать, что это [военное нападение России на Эстонию] может действительно произойти в ближайшие несколько лет".

"Скорее всего, цель России заключается не в том, чтобы нас оккупировать. Она не хочет получить контроль через оккупацию, но ей нравятся нестабильность и влияние, которое она получает через нестабильность".

В прошлом Эстония была частью Советского Союза, и на востоке этой страны до сих пор живет многочисленное русскоязычное меньшинство.

Джон Варга (John Varga)