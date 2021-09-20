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Интерфакс-АВН

Ростех с Татарстаном предложат правительству РФ уравнять условия бизнеса для заводов ОПК и инорезидентов ТОР

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Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Зеленодольск (Татарстан). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Комиссия по вопросам взаимодействия правительства Татарстана и госкорпорации "Ростех" на заседании в Зеленодольске в пятницу решила обратиться в правительство РФ с предложением уравнять условия ведения бизнеса конверсионных предприятий ОПК и иностранных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).

"Наши (российские - ИФ) предприятия, которые не находятся на территории особого экономического развития, не получают тех льгот, которые получают иностранные компании, разместив свои производства на этих территориях. Мы договорились о том, что подготовим письма в правительство РФ с предложением, чтобы эти вопросы учли и приняли решение", - сказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов по итогам заседания журналистам.

"Мы предлагаем так: давайте мы все-таки одинаковые условия создадим для предприятий оборонного комплекса, которые должны выполнять поручение президента РФ по диверсификации своего производства", - пояснил он.

"Условия бизнеса в России для иностранных и отечественных компаний должны быть равными, а для предприятий ОПК, развивающих выпуск гражданской продукции, необходимы меры государственной поддержки", - сказал в ходе заседания гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков. Его слова приводит пресс-служба "Ростеха".

По данным Насенкова, АО "Производственное объединение "Завод имени Серго" ("ПОЗиС"), которое включено в число стратегических предприятий РФ, отчисляет в бюджет 20% налога на прибыль. При этом иностранные компании, имеющие статус резидентов ТОР, первые пять лет платят до 5%, а следующие пять - от 10%.

Кроме того, иностранные резиденты освобождены от уплаты налогов на землю и имущество, ставки которых для российских компаний составляют до 1,5% и 2,2% соответственно. Существенная разница наблюдается и по уплате страховых взносов в социальные фонды. "Если "ПОЗиС" производит отчисления страховых взносов в размере 31,9% заработка каждого работника, то резиденты ТОР - всего лишь 7,6%. Это неравные условия и несправедливая конкуренция", - убежден Насенков.

Более 50% продукции "ПОЗиС", который входит в состав "Ростеха", предназначено для гражданских рынков. Предприятие является одним из ключевых российских производителей холодильной техники, как специальной, так и для потребительского рынка.

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Страны
Россия
Компании
ПОЗИС
Ростех
Технодинамика
Персоны
Чемезов Сергей
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