В Белоруссии прошла церемония закрытия совместных с Россией учений «Запад-2021»

Церемония закрытия масштабных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» прошла в пятницу, 17 сентября, на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В торжественном мероприятии приняли участие замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, а также заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВС Казахстана полковник Виктор Житник.

«Личный состав соединений, воинских частей и подразделений показали высокую боевую выручку и способность решать сложные тактические задачи в обороне, наступлении и в ходе совершения маршей», — цитирует Истракова телеканал «Звезда».

Лучшим военнослужащим вручили награды во время торжественной церемонии.

Ранее в этот день Истраков прокомментировал учения России и Белоруссии «Запад-2021». По словам замначальника Генштаба, органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления.

В свою очередь белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что на учениях «Запад-2021» ВС Белоруссии и России показали готовность обеспечить территориальную целостностьи суверенитет Союзного государства, передает RT.

В российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021» участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

10 сентября прошла активная фаза учений. За это время военные Балтийского флота организовали оборону морского побережья и операцию по высадке морского десанта с привлечением морской пехоты Северного флота. Кроме этого, в России впервые было проведено массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью. Десантирование провело псковское соединение ВДВ. Кроме личного состава было десантировано 30 единиц военной техники.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.