Войти
Известия.ru

В Белоруссии прошла церемония закрытия совместных с Россией учений «Запад-2021»

818
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Церемония закрытия масштабных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» прошла в пятницу, 17 сентября, на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В торжественном мероприятии приняли участие замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, а также заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВС Казахстана полковник Виктор Житник.

«Личный состав соединений, воинских частей и подразделений показали высокую боевую выручку и способность решать сложные тактические задачи в обороне, наступлении и в ходе совершения маршей», — цитирует Истракова телеканал «Звезда».

Лучшим военнослужащим вручили награды во время торжественной церемонии.

Ранее в этот день Истраков прокомментировал учения России и Белоруссии «Запад-2021». По словам замначальника Генштаба, органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления.

В свою очередь белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что на учениях «Запад-2021» ВС Белоруссии и России показали готовность обеспечить территориальную целостностьи суверенитет Союзного государства, передает RT.

В российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021» участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

10 сентября прошла активная фаза учений. За это время военные Балтийского флота организовали оборону морского побережья и операцию по высадке морского десанта с привлечением морской пехоты Северного флота. Кроме этого, в России впервые было проведено массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью. Десантирование провело псковское соединение ВДВ. Кроме личного состава было десантировано 30 единиц военной техники.


В мероприятиях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Индия
Казахстан
Киргизия
Монголия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
СФ
Похожие новости
20.09.2021
В Белоруссии подвели итоги совместных учений с РФ «Запад-2021»
20.09.2021
В Генштабе РФ прокомментировали совместные с Белоруссией учения «Запад-2021»
14.09.2021
Под Нижним Новгородом стартовал основной этап учений «Запад-2021»
14.09.2021
Учения «Запад-2021»: американский взгляд. Часть 1
14.09.2021
Путину доложили о ходе учений «Запад-2021»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:43
  • 28
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси
  • 19.09 23:53
  • 2
Путин активизирует военные учения: Россия «вторгается» в страны НАТО, нанеся массированный ракетный удар (The Sun, Великобритания)