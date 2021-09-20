Российские танки получат защиту от Javelin

Российская армия приняла на вооружение новое средство для защиты танков. Боеприпас 3ВД35 предназначен для защиты верхней полусферы техники от атак высокоточных средств поражения, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Отстрел боеприпаса происходит при возникновении угрозы. 3ВД35 выстреливается, создавая облако аэрозольных помех, которые нарушают наведение снарядов противника. Боеприпас предназначен для защиты техники от оружия с лазерной, тепловой и оптической системами наведения.

В пресс-службе госкорпорации подчеркнули, что боеприпас обеспечивает защиту верхней полусферы техники, которая выполнена из более тонких листов брони. Эта область бронетехники подвержена атакам ударных беспилотников и новых противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева, 3ВД35 обеспечивает защиту от барражирующих боеприпасов, авиационных средств поражения и ракет современных ПТРК, «включая комплексы Javelin».

Боеприпас калибра 76 миллиметров разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш). Масса 3ВД35 составляет 1,8 килограмма.

Ранее китайское издание Sohu опубликовало снимки китайских солдат с новым противотанковым комплексом. Считается, что ПТРК на фотографиях относится к третьему поколению. Новый комплекс может атаковать цели в верхнюю полусферу.

Даниил Иринин