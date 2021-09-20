Чемезов: для диверсификации в ОПК нужны одинаковые с иностранными компаниями условия

Президент Владимир Путин ранее сообщал о планах по существенному увеличению доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, к 2030 году она должна вырасти до 50%

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Республика Татарстан/, 17 сентября. / ТАСС/. Предприятиям оборонного комплекса, которые наращивают долю гражданской продукции, необходимы равные условия с иностранными конкурентами, размещающими свои производства в особых экономических зонах. Об этом журналистам заявил в пятницу глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Действительно, наши предприятия которые, не находятся на территории особой экономической зоны, экономического развития, поэтому они не получают тех льгот, которые получают иностранные компании, разместив свое производство на этой территории", - отметил Чемезов по итогам заседания комиссии по вопросам взаимодействия правительства Татарстана и госкорпорации.

По его словам, на заседании была достигнута договоренность о подготовке предложений правительству РФ для решения этих вопросов. "Мы предлагаем так, что давайте мы все-таки одинаковые условия создадим для предприятий оборонного комплекса, которые должны выполнять поручения президента по диверсификации своего производства. В частности, мы уже должны к 2030 году довести долю гражданской продукции до 50%. <...> А надо еще и на рынок попасть", - сказал Чемезов.

Он напомнил, что АО "Производственное объединение "Завод имени Серго" выполнил задачу одним из первых в стране и уже достиг показателя в 50%.

Президент России Владимир Путин ранее сообщал о планах по существенному увеличению доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса: к 2030 году она должна вырасти до 50%.