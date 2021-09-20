Войти
Военно-промышленный курьер

Внуки «Мимино» модернизируют грузинскую авиацию

860
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Грузии завершились испытательные полеты четырех модернизированных штурмовиков Су-25, принадлежащих Силам обороны страны, они ранее были оборудованы современной радиоэлектронной системой навигации, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

«До конца года у нас будет шесть восстановленных Су-25. Также можно увидеть активный процесс восстановления Ми-24. Мы будем интенсивно производить эти вертолеты», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По словам премьер-министра, из Грузии в США уже отправлены для модернизации четыре американских вертолета.

«Очень скоро, через несколько месяцев, они прибудут и весь авиационный парк будет полностью отремонтирован и восстановлен», — сказал Гарибашвили.

Как заявил глава правительства в ходе посещения нового сборочного цеха по ремонту авиационной техники на территории Тбилисского авиационного завода «Тбилавиамшени», продолжается процесс восстановления вертолетов UH-1, полностью завершен капитальный ремонт четырех единиц самолетов типаАн-2, которые уже переданы на базу смешанной авиационной эскадрильи и активно используются для решения самых разных задач.

Процесс обновления авиапарка осуществляется в сотрудничестве с предприятиями «Тбилавиамшени» и «Дельта», пишет Eadaily.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Ирак
США
Продукция
UH-1 Iroquois
Ми-24
Су-25
Похожие новости
01.09.2021
Танки, деньги и стволы
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
18.04.2012
Войны далекие, но совсем не чужие для России
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
12.09.2008
Кто и как помогал готовить грузинское вторжение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:43
  • 28
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси
  • 19.09 23:53
  • 2
Путин активизирует военные учения: Россия «вторгается» в страны НАТО, нанеся массированный ракетный удар (The Sun, Великобритания)