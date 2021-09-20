Внуки «Мимино» модернизируют грузинскую авиацию

В Грузии завершились испытательные полеты четырех модернизированных штурмовиков Су-25, принадлежащих Силам обороны страны, они ранее были оборудованы современной радиоэлектронной системой навигации, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

«До конца года у нас будет шесть восстановленных Су-25. Также можно увидеть активный процесс восстановления Ми-24. Мы будем интенсивно производить эти вертолеты», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По словам премьер-министра, из Грузии в США уже отправлены для модернизации четыре американских вертолета.

«Очень скоро, через несколько месяцев, они прибудут и весь авиационный парк будет полностью отремонтирован и восстановлен», — сказал Гарибашвили.

Как заявил глава правительства в ходе посещения нового сборочного цеха по ремонту авиационной техники на территории Тбилисского авиационного завода «Тбилавиамшени», продолжается процесс восстановления вертолетов UH-1, полностью завершен капитальный ремонт четырех единиц самолетов типаАн-2, которые уже переданы на базу смешанной авиационной эскадрильи и активно используются для решения самых разных задач.

Процесс обновления авиапарка осуществляется в сотрудничестве с предприятиями «Тбилавиамшени» и «Дельта», пишет Eadaily.