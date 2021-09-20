Модернизированный Ту-160 выполнил новый полет в рамках испытаний

Второй модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 выполнил в пятницу, 17 сентября, новый полет в рамках продолжающихся летных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

Казанский авиационный завод из Горбунова (входит в ОАК корпорации «Ростех») также посетил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Глава госкорпорации «Ростех» присутствовал во время очередного полета второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями по программе летных испытаний», — отметили в ОАК.

Отмечается, что Чемезов ознакомился на предприятии с ходом выполнения государственного оборонного заказа и техперевооружения производства.

В январе 2018 года был подписан государственный контракт между Минобороны РФ и компанией «Туполев» на поставку первой партии Ту-160М. Договор предусматривает создание 10 самолетов.

С 6 по 9 июля состоялись плановые летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ил-78, Ту-160 и Ту-95МС. Мероприятия проходили под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Военные задействовали порядка 20 единиц авиатехники, в том числе перечисленные ракетоносцы.

Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО — Blackjack) — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника. Самолет неоднократно признавался военными экспертами одним из самых грозных в мире.

ПАО «Туполев» является ведущим российским предприятием в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения, включает в качестве филиала Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.