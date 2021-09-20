Войти
Известия.ru

Модернизированный Ту-160 выполнил новый полет в рамках испытаний

619
0
0
Источник изображения: Фото: uacrussia.ru

Второй модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 выполнил в пятницу, 17 сентября, новый полет в рамках продолжающихся летных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

Казанский авиационный завод из Горбунова (входит в ОАК корпорации «Ростех») также посетил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Глава госкорпорации «Ростех» присутствовал во время очередного полета второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями по программе летных испытаний», — отметили в ОАК.

Отмечается, что Чемезов ознакомился на предприятии с ходом выполнения государственного оборонного заказа и техперевооружения производства.

В январе 2018 года был подписан государственный контракт между Минобороны РФ и компанией «Туполев» на поставку первой партии Ту-160М. Договор предусматривает создание 10 самолетов.

С 6 по 9 июля состоялись плановые летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ил-78, Ту-160 и Ту-95МС. Мероприятия проходили под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Военные задействовали порядка 20 единиц авиатехники, в том числе перечисленные ракетоносцы.


Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО — Blackjack) — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника. Самолет неоднократно признавался военными экспертами одним из самых грозных в мире.

ПАО «Туполев» является ведущим российским предприятием в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения, включает в качестве филиала Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-160
Ту-95
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Туполев
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Гособоронзаказ
Ядерный щит
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
22.12.2020
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
17.02.2020
Оздоровление предприятий ОПК – приоритет власти
13.08.2014
«Летающее крыло» стратегического баланса
24.12.2013
На дальнюю перспективу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:43
  • 28
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси
  • 19.09 23:53
  • 2
Путин активизирует военные учения: Россия «вторгается» в страны НАТО, нанеся массированный ракетный удар (The Sun, Великобритания)