Foreign Policy (США): Москва расширяет свое военное присутствие на границах НАТО

Россия и Белоруссия провели крупнейшие со времен холодной войны военные учения, которые заставили Восточную Европу сильно понервничать. Они позволили внимательнее взглянуть на усиливающуюся интеграцию между Москвой и Минском. В прошлом Россия уже использовала маневры как репетицию «запланированного вторжения». Примеры тому – Грузия и Крым, пишет автор.

Россия проводит военные игры с Белоруссией. Иногда это прелюдия.

Россия проводит в Белоруссии вдоль восточного фланга НАТО военные учения, ставшие одними из крупнейших после окончания холодной войны. Происходит это в момент, когда отношения между Москвой и Западом опустились до самой низкой отметки за несколько десятилетий.

Совместные военные учения "Запад" проводятся раз в четыре года. Но в этом году за военными связями между двумя странами пристально наблюдают, так как в последнее время Россия все больше притягивает Белоруссию на свою орбиту. Запад подверг остракизму белорусского президента Александра Лукашенко из-за жестокого подавления протестов, начавшихся в августе 2020 года после выборов, которые многие посчитали подтасованными. Российский президент Владимир Путин тоже пристально наблюдал - но за ходом учений в Нижегородской области к востоку от Москвы, хотя по сообщениям СМИ он ушел на самоизоляцию, потому что среди контактировавших с ним людей некоторые заразились covid-19.

Соседняя Польша на прошлой неделе перед началом учений ввела чрезвычайное положение вдоль своей восточной границы с Белоруссией. Прибалтийские страны - Латвия и Литва - также объявили чрезвычайное положение, так как все три страны столкнулись с мощным наплывом мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Евросоюз через Белоруссию, куда их специально заманивает Лукашенко, чтобы отправить на границу. А в воскресенье Лукашенко еще больше повысил градус напряженности, заявив, что в ближайшие четыре года Белоруссия закупит российскую военную технику на сумму один миллиард долларов.

Эти учения позволили внимательнее взглянуть на усиливающуюся интеграцию между Россией и Белоруссией, темпы которой еще больше выросли после прошлогодних политических потрясений в Минске. Россия давно уже стремится расширить свое военное присутствие на территории западного соседа и сейчас пользуется изоляцией белорусского президента, чтобы постепенно нарастить группировку в этой стране и на границах НАТО. В этом месяце Россия перебросила в Белоруссию истребители Су-30.

Такие действия заставляют нервничать союзников США из Восточной Европы. В понедельник в латвийской столице Риге собрались министры иностранных дел и обороны Польши и прибалтийских государств, чтобы обсудить общий кризис на границе и учения "Запад". "Любая страна имеет право проводить военные учения, однако ограниченная прозрачность, более широкий контекст маневров и сопутствующие гибридные действия вызывают у нас озабоченность", - сказал после встречи польский министр иностранных дел Збигнев Рау (Zbigniew Rau).

Такого рода учения проходят с июля месяца, а их кульминацией стали шестидневные военные игры с боевой стрельбой, проводимые на нескольких полигонах в Белоруссии и в западной части России. Завершить их планируют в четверг. Российское Министерство обороны сообщило, что в маневрах могут принять участие 200 000 военнослужащих, в том числе из Киргизии, Монголии, Казахстана, Армении и Индии. Аналитики говорят, что точно посчитать количество участников трудно, поскольку Россия пытается скрыть истинные масштабы учений, дабы не выполнять свои обязательства в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, подписанного странами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот документ требует, чтобы страны сообщали о масштабах военных учений и принимали у себя наблюдателей в случае проведения крупных маневров.

Западному военному командованию эти учения дают возможность познакомиться с российскими тактическими новшествами, межвидовым взаимодействием и теми сценариями, по которым российские военные планируют свои действия. В небе вдоль границ Белоруссии и Евросоюза появилось множество самолетов из западных стран, которые собирают разведывательную информацию. А российским генералам эти учения дают возможность проверить боевую готовность войск, новые концепции ведения боевых действий и образцы техники.

"Большой упор делается на демонстрацию новой техники, оборудования, а также новых моделей боевой подготовки", - сказал директор неправительственного Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

В ходе учений во вторник в боевых порядках были впервые задействованы беспилотные роботизированные платформы "Уран-9" и "Нерехта", которые также называют роботами-танками. "Запад" также дает возможность российским военным продемонстрировать свою способность к принуждению других, заявил эксперт по российской армии Майкл Кофман (Michael Kofman), работающий в Центре военно-морского анализа.

"Они показали, что у них есть оперативные замыслы, как противодействовать тем методам борьбы, которым, на их взгляд, отдают предпочтение Соединенные Штаты", - сказал он.

Российские войска и силы других участников отработали отражение наступления на Белоруссию вымышленных государств Помория, Нярис и Полярная Республика. Считается, что под этими названиями подразумеваются Литва и Польша. Российские вооруженные силы в своих действиях исходят из того, что в случае войны с НАТО западный альянс будет иметь военное превосходство.

"Они отрабатывают задачи по ослаблению и изматыванию противника в ходе первоначального наступления, не втягиваясь в активные боевые действия, отходя на заранее подготовленные позиции и заманивая вражеские войска в огневые мешки, где у них сосредоточена артиллерия", - сказал Кофман.

В прошлом Россия использовала военные учения в качестве репетиции запланированного вторжения в соседние страны. Так было в 2008 году во время войны с Грузией и в 2014 году во время аннексии Крымского полуострова, отнятого у Украины. Перед учениями "Запад-2017", которые стали первыми в западной части России после аннексии, некоторые эксперты опасались, что они будут использованы как маскировка для вторжения в Белоруссию и даже в страны Прибалтики. В то время белорусский руководитель пытался заигрывать с Западом и вырваться из крепких объятий Москвы, для чего выпускал на свободу политзаключенных и ослаблял свои репрессии. Но когда Лукашенко в августе прошлого года закрутил гайки, потепление в отношениях с Западом закончилось.

"Белоруссия сейчас всеми силами стремится продемонстрировать военное присутствие России и ее поддержку режиму, пытающемуся выжить", - сказал Кофман. В этом году две страны договорились о создании совместного центра боевой подготовки ВВС и ПВО в белорусском городе Гродно, находящемся всего в 15 километрах от польской границы.

Через территорию сегодняшней Белоруссии в Россию вторгались Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер, и Кремль издавна считает эту страну важным буфером между Россией и Западом, поскольку дорога в Москву идет через Минск. Россия уже давно и громко говорит о своем желании открыть в Белоруссии авиационную базу, но НАТО наверняка расценит такие действия как провокацию, да и особой популярностью в белорусском обществе они пользоваться не будут, говорит Кофман. Похоже, что вместо этого Россия осуществляет "ползучее проникновение", беря пример с Китая, действующего такими методами в западной части Тихого океана и заставляющего вероятного противника нервничать.

"Они действуют методом постепенного отсекания, чтобы не было каких-то крупных переломных событий, как то: открытие базы. Вместо этого они размеренно и постепенно наращивают российское военное присутствие", - сказал Кофман.

Эми Маккиннон (Amy Mackinnon)