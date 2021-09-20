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Интерфакс-АВН

Советник главы "Роскосмоса" Матвеев назначен замгендиректора госкорпорации по капитальному строительству

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Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Прежний заместитель по капстроительству Юрий Росляк был снят с должности из-за претензий к его работе

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместителем генерального директора "Роскосмоса" по капитальному строительству назначен Константин Матвеев, сообщили в госкорпорации.

"Члены Набсовета согласовали назначение Константина Николаевича Матвеева заместителем генерального директора по капитальному строительству Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"", - говорится в сообщении.

В июне в госкорпорации сообщали, что исполняющим обязанности замгендиректора по капитальному строительству "Роскосмоса" назначена Татьяна Андреева-Янская.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что бывший замгендиректора госкорпорации по капитальному строительству Юрий Росляк перешёл на работу в Центр Хруничева.

В свою очередь, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Росляк освобожден от должности из-за претензий к его работе. "Насколько я знаю, заместитель генерального директора "Роскосмоса" Росляк, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома "Восточный", освобожден от занимаемой должности", - сказал Борисов в интервью "РБК-ТВ", сообщив, что Следственный комитет выявил ряд серьезных нарушений на Байконуре.

"Средства, которые мы выделяли на модернизацию инфраструктуры, на поддержание жизнедеятельности города, тоже расхищены и открыты уголовные дела, и ряд ответственных сотрудников уже взят под арест", - сказал вице-премьер.

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Борисов Юрий
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Восточный Космодром
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