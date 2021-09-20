В Генштабе РФ прокомментировали совместные с Белоруссией учения «Запад-2021»

Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков прокомментировал в пятницу, 17 сентября, учения России и Белоруссии «Запад-2021».

«Данное учение являлось завершающий этапом совместной подготовки Вооруженных сил России и Республики Беларусь, проводимым раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств», — сказал Истраков на торжественной церемонии закрытия учений на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии.

По словам замначальника Генштаба, органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления, передает RT.

Ранее в этот день белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что на учениях «Запад-2021» ВС Белоруссии и России показали готовность обеспечить территориальную целостность и суверенитет Союзного государства, пишет «Федеральное агентство новостей».

В российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021» участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

10 сентября прошла активная фаза учений. За это время военные Балтийского флота организовали оборону морского побережья и операцию по высадке морского десанта с привлечением морской пехоты Северного флота. Кроме этого, в России впервые было проведено массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью. Десантирование провело псковское соединение ВДВ. Кроме личного состава было десантировано 30 единиц военной техники.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.