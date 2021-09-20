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Известия.ru

Военный эксперт Мураховский оценил завершившиеся учения «Запад-2021»

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Военный эксперт Виктор Мураховский в пятницу, 17 сентября, в беседе с «Известиями» положительно оценил прошедшие российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021».

«Россия сумела отработать ведение операции на достаточно обширном театре войны, который охватывает Евро-Атлантический регион. Если посмотреть на регионы, где были задействованы войска и силы флотов, военных округов, видов вооруженных сил и родов войск, то они начинаются от далекого Севера, включая Арктику, и до юго-западного — Черное и Средиземное моря — и прочих стратегических направлений», — отметил он.

Эксперт указал на то, что в ходе учений «Запад-2021» отрабатывались действия в условиях применения только обычных вооружений. Так, был вариант, когда достаточно мощные группировки противников, способные наносить массированные авиационно-ракетные удары, были остановлены в ходе оборонительной операции, а затем разгромлены во время контрнаступательных действий.

«Состав группировки войск был коалиционный. Главным союзником выступали вооруженные силы Белоруссии, но также известно, что привлекались незначительные войска и контингенты других стран, например Казахстана, Индии. Управление такой межвидовой коалиционной группировкой войск представляет собой достаточно сложную задачу, с которой командование и штабы России, Белоруссии и других стран успешно справились», — подчеркнул Мураховский.

Кроме того, Россия по сравнению с предыдущим опытом пяти-шести лет назад далеко продвинулась в аспектах совместных действий, организации коалиционных группировок, а также применении войск на различных стратегических направлениях, заключил он.

В российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021» участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.


Белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что на учениях «Запад-2021» ВС Белоруссии и России показали готовность обеспечить территориальную целостность и суверенитет Союзного государства.

В свою очередь, замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков указал на то, что органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления.

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Белоруссия
Индия
Казахстан
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Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
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