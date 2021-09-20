Страны ШОС договорились развивать сотрудничество в сфере обороны

Душанбе. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились развивать сотрудничество в области обороны, говорится в совместной декларации, принятой на заседание Совета глав государств - членов организации.

"Государства-члены будут и далее развивать сотрудничество в области обороны, в том числе по вопросам подготовки кадров и повышения потенциала вооружённых сил сторон, в интересах укрепления мер доверия, обеспечения мира и региональной стабильности, противодействия вызовам и угрозам безопасности, создания благоприятных условий для устойчивого развития ШОС", - говорится в документе.

Члены организации также выступили за "продвижение сотрудничества с ООН в области миротворческой деятельности" и обмен опытом в соответствующей сфере.