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Интерфакс-АВН

Страны ШОС договорились развивать сотрудничество в сфере обороны

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Флаги стран ШОС
Флаги стран ШОС.
Источник изображения: © РИА Новости

Душанбе. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились развивать сотрудничество в области обороны, говорится в совместной декларации, принятой на заседание Совета глав государств - членов организации.

"Государства-члены будут и далее развивать сотрудничество в области обороны, в том числе по вопросам подготовки кадров и повышения потенциала вооружённых сил сторон, в интересах укрепления мер доверия, обеспечения мира и региональной стабильности, противодействия вызовам и угрозам безопасности, создания благоприятных условий для устойчивого развития ШОС", - говорится в документе.

Члены организации также выступили за "продвижение сотрудничества с ООН в области миротворческой деятельности" и обмен опытом в соответствующей сфере.

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