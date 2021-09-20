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Российская газета

Новый аэрозольный боеприпас принят на вооружение Российской армии

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Источник изображения: Ростех

Новый аэрозольный боеприпас, разработанный Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения госкорпорации Ростех, принят на вооружение Российской армии.

Изделие предназначено для индивидуальной защиты сухопутной боевой техники от высокоточного оружия с лазерной, оптической и тепловой системами наведения.

При возникновении угрозы защитный боеприпас 3ВД35 выстреливается в направлении атаки противника и создает завесу аэрозольных помех, которые обманывают системы наведения высокоточных боеприпасов противника.

"Главное преимущество боеприпаса - возможность защитить бронетехнику от высокоточного оружия, в том числе от атак в наиболее уязвимую верхнюю полусферу, которая обладает меньшей толщиной брони и, как правило, не прикрыта динамической защитой. Разработка защищает технику как от высокоточных авиационных средств поражения, барражирующих боеприпасов, так и от ракет противотанковых комплексов третьего поколения, включая Javelin. Боеприпас обладает хорошим экспортным потенциалом. Иностранные партнеры уже проявили к нему высокий интерес", - отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Калибр боеприпаса составляет 76 мм. Длина - 290 мм. Вес - 1,8 кг. Температурный диапазон применения боеприпаса - от минус 50 до плюс 55 градусов.

Впервые этот боеприпас показали на военно-техническом форуме "Армия-2021". И можно порадоваться, что его так быстро приняли на вооружение. Если не учитывать, что гораздо более эффективный аналогичный боеприпас был уже создан несколько лет назад и показан на форуме "Армия-2019".

Разработали его специально для сухопутных войск специалисты Новосибирского института прикладной физики, на стенде которого он и выставлялся. Наша бронетехника, по словам разработчиков, при установке такой защиты на броню, становилась бы неуязвимой для высокоточных и очень дорогих самонаводящихся ракет, таких как американские Javelin и AGM-114 Hellfire, от которых будто бы спастись невозможно. И верить им можно.

Дело в том, что Новосибирский институт прикладной физики - единственное в стране предприятие, занимавшееся защитой боевых кораблей от высокоточных противокорабельных ракет. Именно в Новосибирске был разработан рецепт смеси, которая полностью нейтрализует способность самых умных головок наведения наводиться на цели. Корабли, выстреливающие сверкающие облака, давно стали привычными на всех парадах ВМФ, так же, как и самолеты, отстреливающие тепловые ловушки. Новосибирцы в инициативном порядке разработали и предложили Сухопутным войскам адаптированный к их требованиям защитный боеприпас, давно применяемый в ВМФ и считающийся лучшим в мире по своей эффективности. Даже показали готовое изделие на "Армии-2019". Их не услышали.

Армия выбрала то, что сделали в ЦНИИТОЧМАШ, где никогда не занимались именно такой защитой. И это, можно сказать, хорошо. Во всяком случае нашу бронетехнику, будем надеяться, от "Джавелинов" защитят.


Сергей Птичкин

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Страны
Россия
США
Продукция
AGM-114
Javelin ПТРК
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Ростех
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Проекты
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