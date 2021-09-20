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Интерфакс-АВН

Чемезов посетил завод-производитель Ту-160 в Казани

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Сергей Чемезов посещает Казанский авиазавод "Туполева"
Сергей Чемезов посещает Казанский авиазавод "Туполева".
Источник изображения: vpk-news.ru

Глава "Ростеха" наблюдал за полетом второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов посетил Казанский авиазавод "Туполева", где ознакомился с ходом работ по модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Чемезов осмотрел модернизированный ракетоносец Ту-160, на котором в рамках масштабной программы по модернизации боевых строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации установлено новое бортовое, радио- и навигационное оборудование. Также глава госкорпорации "Ростех" присутствовал во время очередного полета второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями по программе летных испытаний", - заявили в пресс-службе.

"Результатом рабочего мероприятия стало обсуждение актуальных и первостепенных задач по техперевооружению производства предприятия, а также подведение промежуточных итогов по реализации ФЦП", - сказали в ОАК.

Там отметили, что делегация в составе Чемезова, президента Татарстана - председателя совета директоров "Туполева" Рустама Минниханова, гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, управляющего директора "Туполева" Вадима Королёва и директора КАЗ Николая Савицких осмотрела все объекты капитального строительства на территории завода.

"В частности, ознакомилась с реконструкцией лётно-испытательной базы, строительством корпуса агрегатной и окончательной сборки, производственных цехов и объектов техперевооружения авиазавода, оснащенные новыми высокопроизводительными станками и оборудованием, в том числе производства компании "СТАН" и реконструкцией инженерного центра", - сообщили в ОАК.

Накануне президент республики Татарстан Рустам Минниханов впервые возглавил совет директоров компании "Туполев".

"Туполев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") является разработчиком и производителем всей линейки самолётов стратегической и дальней авиации - глубоко модернизированных бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также "стратега" нового поколения ПАК ДА.

Как сообщал "Интерфакс", в мае 2015 года президентом РФ было принято решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Самолеты в новом облике - Ту-160М - после 10-летнего перерыва будут снова строиться на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК). Контракт на поставку первой партии из 10 машин общей стоимостью 150 млрд рублей был подписан 25 января 2018 года. Кроме того, планируется, что глубокую модернизацию в облик Ту-160М пройдут все 16 "стратегов", находящихся на вооружении Минобороны РФ.

Отмечалось, что внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета "стратегов" на 1 тыс. км.

Первый опытный Ту-160М "Игорь Сикорский", созданный на базе строевого самолета, взлетел 2 февраля 2020 года.

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Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
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