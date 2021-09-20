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WarSpot

Неполным составом: Россия вооружается С-500

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Российские войска начали получать зенитные ракетные системы С-500 «Прометей». Вчера, 16 сентября, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что комплекс С-500 «Прометей» прошёл государственные испытания, и его начали поставлять в армию.

«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антеем» должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», — рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Пусковая установка С-500 «Прометей»

Источник изображения: tass.ru

Также, по словам Борисова, Индия может стать первой страной, которая получит экспортные образцы С-500 «Прометей». При этом поставки могут быть налажены, после насыщения новыми комплексами российской армии.

Система С-500 «Прометей» разрабатывалась как замена С-400 «Триумф». По словам разработчиков, она станет эффективным средством борьбы с авиацией и ракетами на ближайшие 25 лет. Заявленная дальность поражения целей — до 600 км. Главной функцией ЗРК С-500 является борьба с баллистическими ракетами средней дальности с радиусом действия до 3500 км.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Борисов Юрий
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