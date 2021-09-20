Войти
Газета.ru

«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант

1132
1
0

Зачем России нужны универсальные десантные корабли

Минобороны России опубликовало видео заключительного этапа учений «Запад-2021» под Калининградом, где десантные корабли проекта «Зубр» использовались для доставки и высадки военной техники. В России сейчас два корабля этого проекта. «Газета.Ru» разбиралась в десантных возможностях российского военного флота.

Наиболее эмоционально отреагировали на видео с участием «Зубров» в британском таблоиде The Daily Mail. Российский десантный корабль там назвали «абсолютным чудовищем». «Зубры» - самые большие корабли на воздушной подушке в мире. Однако их немного.

В конце 1980-х годов в составе Военно-морского флота СССР было восемь кораблей проекта «Зубр». В настоящее время в составе ВМФ России осталось только два таких корабля - «Мордовия» и «Евгений Кочешков», входящие в состав Балтийского флота. В 2019 году они были отправлены на модернизацию, которая завершилась в феврале 2020 года.

По данным из открытых источников, «Зубры» имеют длину 57 метров и ширину 20 метров. Корабли оборудованы высокотемпературными газотурбинными двигателями, которые обеспечивают кораблю воздушную подушку благодаря четырем 2,5-метровым пропеллерам, а в движение его приводят еще три винта с переменным углом атаки и диаметром 5,5 метра.

«Зубров» часто принимали за НЛО, потому что во время их движения виден не сам корабль, а только водяная завеса, которую поднимают двигатели», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Корабль этого типа способен доставить на побережье три танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортеров с морскими пехотинцами. Кроме перевозки десанта, корабль может осуществлять установку минных заграждений и оказывать десанту огневую поддержку.

Эти корабли востребованы в ВМФ других стран. Греция, купив три «Зубра» в 1990 году, использует их до сих пор. Китай тоже не выводит их из состава своего флота - у него на вооружении четыре «Зубра».

Десантные корабли на воздушной подушке могут действовать как самостоятельные боевые единицы, но наиболее эффективно применяются в составе группировки универсального десантного корабля (УДК).

«В СССР были подобные универсальные десантные корабли типа «Иван Рогов», «Николаев». Это внушительные корабли, они имели и вертолетную составляющую, и десантную. Сейчас, к сожалению, они у нас на вооружении не стоят», - сообщил «Газете.ru» бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.

На данный момент в составе ВМФ России нет действующих универсальных десантных кораблей. В 2010 году Россия и Франция объявили о заключении соглашения о строительстве двух УДК типа «Мистраль» для российского флота. Однако в 2014 году контракт был приостановлен, а в 2015 году - окончательно расторгнут.

«России нужны собственные универсальные десантные корабли. Он предназначены для выполнения специальных миссий за пределами страны. В первую очередь, это может быть Сирия, где мы имеем военную базу», - считает Дмитрий Литовкин.

«Сейчас командование ВМФ смотрит в сторону создания универсальных десантных кораблей. Требования к УДК формируются. В Керчи строятся два таких корабля. Они могут нести большее количество вертолетов, чем другие десантные корабли, созданные даже в СССР», - отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

В 2020 году на судостроительном заводе «Залив» в Керчи были заложены четыре таких корабля. Их планируют передать флоту в 2027 году.

Вместимость строящихся УДК - до 1000 человек и 75 единиц боевой техники. Их авиагруппы составят до 16 десантных вертолетов Ка-29, противолодочных Ка-27, ударных Ка-52К. Корабли оснастят четырьмя десантными катерами.

УДК способен выполнять не только задачи по применению авиации, но и обеспечению огневой поддержки при выполнении экспедиционных задач. В том числе - с захватом плацдармов на берегу вероятного противника.

«Эти корабли нужно охранять, то есть мало просто построить УДК - нужно создать и его группировку. УДК требуют ума в построении боевого и походного порядка. Обязательна их огневая поддержка, охрана как под водой, так и над водой. Плюс авиационное прикрытие. Самый опасный враг для таких кораблей - самолеты», - подчеркнул адмирал Владимир Комоедов.

УДК работают во взаимодействии с десантными катерами, но как раз «Зубр», считает Комоедов, для этих целей «слишком большой».

«Определяющие критерии для этого - размеры катеров. Корабли типа «Зубр» - самые крупные. Более подходящими к размещению на российских УДК могут стать десантные катера проекта «Мурена». Их разработка началась еще в 1979 году, но новостей о продолжении их строительства на данный момент нет», - добавил Комоедов.

Базироваться на УДК может и десантный катер на воздушной подушке типа «Дюгонь». Он может взять на борт два танка или три БТР. В составе ВМФ России пять таких катеров, они были приняты на вооружение в 2010-2015 годах и служат в составе Балтийского и Тихоокеанского флотов. «Этого недостаточно, конечно», - убежден адмирал Комоедов.

Начиная с 2015 года какой-либо информации о закладке или строительстве новых катеров проекта «Дюгонь» в открытых источниках не появлялось.


Ирина Альшаева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Греция
Китай
Россия
Сирия
Франция
Продукция
21820 Дюгонь
Зубр
Ка-27
Ка-29
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
Минoбороны РФ
Проекты
12322 Зубр
2020-й год
БФ
Военные учения
ТОФ
ЧФ
Похожие новости
25.03.2019
Амфибийная проблема ВМФ РФ
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
1 комментарий
№1
20.09.2021 14:48
КВП "Мурена" в том виде как это сейчас есть , а именно 2единицы на Хабаровском судостроительном заводе , совершенно непроходные по логистике загрузки бронетехникой в  грузовой трюм. Сквозной трюм как у LCAC , двигатель в миделевой части корабля как на сингапурском ACV с украинскими двигателями и редукторами и ступинскими винтами и вентиляторами ......и такой аппарат найдёт своё применение и в гражданском секторе.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:43
  • 28
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси
  • 19.09 23:53
  • 2
Путин активизирует военные учения: Россия «вторгается» в страны НАТО, нанеся массированный ракетный удар (The Sun, Великобритания)