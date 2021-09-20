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ЦАМТО

MSI-Defense Systems и Milrem Robotics разрабатывают кинетическую систему противодействия БЛА

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Fesenko

ЦАМТО, 17 сентября. Британская компания MSI-Defense Systems Limited (MSI-DSL) и эстонская Milrem Robotics совместно представили на выставке DSEI-2021 в Лондоне мобильную систему противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Используя в качестве шасси дистанционно управляемую платформу THeMIS разработки Milrem Robotics, оснащенную дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ) и электронно-оптическими датчиками производства MSI-DSL, компании предлагают решение для противодействия мини-БЛА, барражирующим боеприпасам и другим малозаметным воздушным угрозам.

Как заявлено, машина может нести боевой модуль, оснащенный системами вооружения калибра от 7,62 до 30 мм, включая автоматическую пушку M230 корпорации Northrop Grumman и легкие ракеты LMM компании Thales. Предлагаемое решение позволяет обнаруживать и поражать как воздушные угрозы, так и наземные цели, в т.ч. бронированные, обеспечивая безопасность оператора.

Как заявляют в MSI-DSL и Milrem, компании готовы предоставить заказчику легко развертываемую систему с высокой огневой мощью и живучестью. Автономность системы позволяет оператору анализировать, идентифицировать и поражать угрозы, не подвергая себя чрезмерному риску.

По оценке представителя Milrem Robotics, в недавних конфликтах увеличилось применение для поражения различных целей беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов. Использование данных систем приводит к росту численности жертв даже в конфликтах низкой интенсивности. Применение роботизированных наземных систем с интеллектуальными функциями для противодействия новым угрозам повысит защиту войск и обеспечит тактическим подразделениям возможность поражения как воздушных, так и наземных целей, что, в конечном итоге, сократит количество человеческих жертв.

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Страны
Великобритания
Эстония
Компании
Northrop Grumman
Thales
Проекты
БПЛА
Робот
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