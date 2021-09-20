В Белоруссии подвели итоги совместных учений с РФ «Запад-2021»

На учениях «Запад-2021» Вооруженные силы России и Белоруссии показали готовность обеспечить территориальную целостность и суверенитет Союзного государства. Об этом 17 сентября заявил белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«Нам удалось продемонстрировать, что мы можем обеспечить независимость, территориальную целостность и суверенитет Союзного государства. Это четкий и ясный сигнал для коллективного Запада о том, что разговор с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана бесперспективен. Мы нацелены на диалог», — сказал Хренин на торжественной церемонии закрытия совместного стратегического учения «Запад-2021».

Он добавил, что ни одну из стран государства – участники учений не рассматривают как противника, однако во время учений еще раз подтвердилось, что Россия в кратчайший срок может перегруппировать войска на территорию Белоруссии, а также подготовить и отразить наступление любого противника.

«Наши штабы в ходе учения решали несколько разноплановых задач — управление войсками и планирование контрудара — это действительно сложный элемент. Это и создание, и применение различных воинских формирований, управление ими, практическая отработка вопросов организации взаимодействия», — приводит слова Хренина пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

В российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021» участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

10 сентября началась активная фаза учений. За это время военные Балтийского флота организовали оборону морского побережья и операцию по высадке морского десанта с привлечением морской пехоты Северного флота. Кроме этого, в России впервые было проведено массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью. Десантирование провело псковское соединение ВДВ. Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.