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ТАСС

"Омсктрансмаш" передал МО огнеметные системы ТОС-1А с улучшенной динамической защитой

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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

На предприятии сообщили, что в ближайшее время тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" поступят в войска

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Омский завод транспортного машиностроения (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") передал Министерству обороны РФ партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" с усовершенствованной динамической защитой. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, изготовленные "Омсктрансмашем", были переданы Министерству обороны России в рамках исполнения гособоронзаказа. В ближайшее время они поступят в войска", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, новые системы отличаются рядом улучшений. "Новая партия также имеет усовершенствованную встроенную динамическую защиту, систему навигации GPS/Глонасс для определения местоположения машины, положения над уровнем моря, точных координат и времени. Кроме того, техника оснащена гусеницами новой модификации - с прямым грунтозацепом", - сообщили в пресс-службе.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и фортификаций.

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