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ЦАМТО

ВВС Турции получили первый модернизированный самолет-заправщик KC-135R "Стратотанкер"

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KC-135R. Источник: www.asdnews.com.

ЦАМТО, 17 сентября. Первый из семи турецких самолетов-заправщиков KC-135R "Стратотанкер" недавно возвратился в Турцию после модернизации кабины экипажа, проведенной компанией Field Aerospace в Оклахома-Сити (шт.Оклахома).

Модернизация, получившая название Block 45, проводилась под руководством Центра управления жизненным циклом ВВС США и полностью изменила внутреннюю часть кабины экипажа самолета, благодаря установке новых жидкокристаллических дисплеев, радиовысотомера, обновлению компьютерных модулей, автопилота, цифровой системы управления полетом. Процесс предусматривал замену 63 компонентов, включая аналоговые приборы, которые считаются сложными в обслуживании и устаревшими.

По заявлению представителей ВВС США, модернизация Block 45 значительно упрощает пилотам управление самолетом и позволяет быстрее замечать неисправности. Улучшения также облегчат обслуживание самолета в перспективе. Проведенная модернизация Block 45 парка KC-135 ВВС США позволила существенно увеличить доступность самолетов. Демонтаж устаревших датчиков и систем и их обновление сэкономило "тысячи" часов обслуживания в год.

Перед поставкой четыре летчика ВВС Турции прошли переподготовку для пилотирования обновленного самолета.

В настоящее время модернизацию проходит второй KC-135 ВВС Турции. Оставшиеся самолеты, как ожидается, будут усовершенствованы не позднее 2023 года.

По данным Flightglobal.com, из 803 произведенных самолетов-заправщиков KC-135 в настоящее время 417 машин состоят на вооружении ВВС четырех стран мира. Самый крупный оператор, ВВС США, эксплуатируют 396 самолетов. За ними следуют Франция (11 ед.), Турция (7 ед.) и Чили (3 ед.).

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