"Вертолеты России" поставили второй Ми-8МТВ-1 службе санавиации по контракту на 66 машин

В Ростехе сообщили, что новый медицинский вертолет укомплектован 22 сиденьями, а в салоне подготовлены места под установку медицинских модулей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал второй медицинский вертолет Ми-8МТВ-1 Национальной службе санитарной авиации (НССА) в рамках контракта на поставку 66 машин. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода компании "ПСБ Лизинг", - говорится в сообщении.

По информации холдинга, это вторая машина, поставленная в рамках договоров на поставку 66 вертолетов в интересах НССА. "Всего в рамках договоров до конца 2022 года мы передадим для нужд НССА 66 вертолетов - 29 Ми-8МТВ-1 и 37 "Ансатов", - приводит пресс-служба в сообщении слова управляющего директора Казанского вертолетного завода Алексея Белых.

Как говорится в тексте, новый медицинский вертолет укомплектован 22 сиденьями, в салоне подготовлены места под установку медицинских модулей, а также он может комплектоваться двумя дополнительными внутренними топливными баками. "Помимо этого установлены два дополнительных наружных топливных бака, что позволило значительно увеличить дальность полета", - подчеркнули в Ростехе.