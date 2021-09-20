Франция потеряла крупнейший в мировой истории контракт в сфере военно-технического сотрудничества

ЦАМТО, 17 сентября. Как уже сообщалось, Австралия выходит из соглашения по неатомным подводным лодкам с французской компанией Naval Group. Об этом заявил 16 сентября австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Накануне, 15 сентября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание флота атомных подводных лодок для ВМС Австралии.

Таким образом, Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд. долл. в пользу совместного проекта с США и Великобританией.

Теперь Австралия планирует использовать американские и британские технологии для постройки перспективного подводного флота, предназначенного для замены устаревших ДЭПЛ класса "Коллинз".

Атомный подводный флот Австралии станет первой инициативой трехстороннего партнерства (США, Великобритания и Австралия) в области безопасности под названием AUKUS. План предусматривает строительство не менее 8 новых АПЛ.

Тем не менее, использование Австралией атомных подводных лодок может иметь свои политические и технологические проблемы, учитывая, что в стране нет отечественной атомной промышленности.

Кроме того, расторжение контракта обязывает Австралию выплатить Франции неустойку, причем очень значительную. Очевидно, вопрос о компенсации будет рассматриваться в судебном порядке, поскольку кроме штрафных санкций за сам факт выхода из соглашения, что должно быть предусмотрено в контрактных обязательствах, французская сторона потребует компенсации за уже выполненные работы. Ниже для справки приведена информации о выполненных работах Naval Group в рамках программы поставки ВМС Австралии 12 неатомных подводных лодок.

Ход работ по поставке ВМС Австралии подводных лодок класса "Аттак" (Attack)

В мае 2015 года Министерство обороны Австралии объявило тендер на строительство 12 подводных лодок в рамках проекта SEA-1000. В число претендентов вошли немецкая ThyssenKrupp Marine Systems, предложившая проект НАПЛ "Тип-216", французская DCNS (теперь Naval Group) с подводной лодкой "Шортфин Барракуда", японские Kawasaki Heavy Industries и Mitsubishi Heavy Industries с НАПЛ "Сорю". Новые подлодки предназначены для замены 6 состоящих на вооружении ВМС Австралии ДЭПЛ класса "Коллинз".

В апреле 2016 года победителем тендера была названа французская DCNS, представившая предложение о проектировании и передаче технологий постройки НАПЛ "Шортфин Барракуда" Блок.1A (Shortfin Barracuda) на базе проекта атомной подлодки "Барракуда", принятой на вооружение ВМС Франции.

В сентябре 2016 года австралийское правительство подписало с компанией DCNS трехлетнее соглашение стоимостью 500 млн. австр. долл. на разработку начального проекта перспективной подводной лодки для ВМС Австралии (проект Attack) . Одновременно Lockheed Martin Australia была выбрана в качестве будущего интегратора боевых систем.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан 21 декабря 2016 подписали межправительственное соглашение, регламентирующее постройку субмарин. Мероприятие прошло в г.Аделаида, где одновременно было открыто представительство DCNS. Стоимость проекта постройки НАПЛ для ВМС Австралии оценивалась в 50 млрд. австр. долл. (35 млрд. долл. США). Общая же стоимость программы с учетом обслуживания в течение периода эксплуатации, строительства необходимой инфраструктуры и производственных мощностей, была оценена в сумму до 90 млрд. австр. долл. (68,2 млрд. долл. США).

НАПЛ планировалось построить на новом судостроительном предприятии ASC в Аделаиде. Подразделение американской компании Lockheed Martin Australia должно было спроектировать, поставить и интегрировать боевую систему управления и вооружения на борт НАПЛ. 9 июля 2017 года Naval Group и Lockheed Martin Australia открыли в Шербуре офис программы разработки перспективной подводной лодки.

Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн 25 января 2018 года объявил о подписании контракта с Lockheed Martin Australia стоимостью 700 млн. долл. на разработку, производство и интеграцию системы боевого управления. Данный проект планировалось выполнить к 2022 году.

В феврале 2019 года французская компания Naval Group подписала с правительством Австралии соглашение о стратегическом партнерстве в рамках программы поставки перспективных подлодок (Future Submarine Program) для ВМС Австралии.

Соглашение было подписано в присутствии премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, министра обороны Австралии Кристофера Пайна и министра Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Соглашение устанавливало принципы сотрудничества между двумя партнерами в рамках программы поставки подводных лодок класса "Аттак" (Attack), которая предусматривала:

- поставку Австралии 12 подводных лодок, превосходящих по своим характеристикам имеющиеся в регионе субмарины;

- поставку новых технологий и обеспечение передовых производственных возможностей в Австралии;

- создание в Австралии тысяч прямых и косвенных рабочих мест;

- обеспечение возможности долгосрочного планирования производства, что позволяло австралийским компаниям, участвующим в программе, вкладывать средства в мощности, необходимые для поддержки их участия в строительстве и обслуживании НАПЛ.

В рамках соглашения Naval Group обязалась передать технологии и "ноу-хау", которые позволили бы Австралии стать самостоятельной страной в сегменте строительства неатомных подводных лодок.

После выбора Naval Group по итогам тендера в апреле 2016 года партнером Австралии в реализации проекта поставки подводных лодок класса "Аттак", программа по состоянию на февраль 2019 года уже прошла ряд важных этапов:

- было завершено определение базовых параметров перспективной подводной лодки;

- был завершен этап технико-экономического обоснования контракта на проектирование перспективной подводной лодки (этот этап предполагал тесное сотрудничество с Австралией для обеспечения соответствия будущей НАПЛ предъявляемым требованиям);

- начались земляные работы на строительной площадке судостроительного предприятия в Аделаиде;

- с приездом первой группы австралийских инженеров во Францию началась передача технологий, позволяющих выполнять рабочий проект перспективных подводных лодок;

- официально был открыт офис программы "Перспективная подводная лодка" в Шербуре, где разместились сотрудники Naval Group, а также их коллеги из Lockheed Martin Australia;

- была проведена оценка потенциальных поставщиков пяти основных компонентов, включая главную энергетическую установку, дизель-генераторы, распределительные щиты, батареи и системы запуска оружия.

По состоянию на февраль 2019 года Naval Group сотрудничала более чем с 1100 австралийскими поставщиками. Предварительную сертификацию по программе Naval Group Australia прошли 169 австралийских поставщиков. Были проведены мероприятия с целью расширения возможностей взаимодействия потенциальных европейских и австралийских поставщиков. Выпущены запросы на получение информации о возможности поставки основного и общего оборудования для подлодок.

Начались мероприятия по приобретению основного оборудования, связанного с постройкой судостроительного предприятия, включая обрабатывающее оборудование, покрасочные камеры, листопрокатный станок, станок плазменной резки, станок для водоструйной резки и т.д.

Naval Group открыла представительство в Кесвике (Аделаида), увеличила штат подразделения Naval Group Australia с 15 до 100 человек, получила сертификат ISO 9001. К 2028-2029 гг., когда планировалось полностью развернуть производство, компания рассчитывала нанять 1600 человек.

Первым свидетельством о том, что Австралия недовольна контрактом (возможно по причине уже начавшихся закулисных переговоров с США и Великобританией), стало высказанное премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в середине июля 2021 года ультимативное требование к компании Naval Group определиться с крайним сроком, в течение которого должны быть представлены приемлемые пересмотренные сметы для следующего этапа программы постройки 12 перспективных НАПЛ.

Последняя проблема была связана с договорными разногласиями между Naval Group и Министерством обороны Австралии по ожидаемой стоимости работ по фазе, официально известной как Core Workstate 2 (кроме того, проблемные договора накопились на этапе проведения базовых проектных работ).

Согласно источникам, затраты Core Workstate 2, изначально представленные Naval Group, были как минимум на 50% выше, чем оценка Министерства обороны Австралии в 2,5-3,0 млрд. австр. долл. Сниженные расценки, представленные французской стороной в феврале 2021 года, по состоянию на лето этого года все еще обсуждались. В случае удачного завершения переговоров, до конца сентября планировалось подписать обновленный контракт.

Очевидно, что США и Великобритания воспользовались сложившейся ситуацией и предложили более привлекательный проект постройки новых атомных подводных лодок, включающий передачу перспективных для Австралии ядерных технологий.