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ТАСС

ВС РФ получили новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия

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Аэрозольное облако
Аэрозольное облако комбинированного состава как эффективный метод защиты наземной техники.
Источник изображения: http://www.tplants.com/

В Ростехе сообщили, что этот боеприпас сможет защитить бронетехнику в том числе от атак в наиболее уязвимую верхнюю полусферу, которая обладает меньшей толщиной брони и, как правило, не прикрыта динамической или противокумулятивной защитой

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российская армия приняла на вооружение новый аэрозольный боеприпас для защиты наземной техники от высокоточного оружия с лазерной, оптической и тепловой системами наведения. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"При возникновении угрозы защитный боеприпас 3ВД35 выстреливается в направлении атаки противника и создает завесу аэрозольных помех, которые "обманывают" системы наведения высокоточных боеприпасов противника", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что разработанный Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш) боеприпас сможет защитить в том числе от атак в наиболее уязвимую верхнюю полусферу, которая обладает меньшей толщиной брони и, как правило, не прикрыта динамической или противокумулятивной защитой.

"Разработка "прикрывает" технику как от высокоточных авиационных средств поражения, барражирующих боеприпасов, так и от ракет противотанковых ракетных комплексов третьего поколения, включая комплексы Javelin ["Джавелин"]. Боеприпас обладает хорошим экспортным потенциалом. Иностранные партнеры уже проявили к нему высокий интерес", - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева.

Калибр боеприпаса составляет 76 мм, длина - 290 мм, вес - 1,8 кг, температурный диапазон применения - от минус 50 до плюс 55 градусов Цельсия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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