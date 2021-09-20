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Российская газета

Ultimate Defence: Су-35 победит Rafale в воздушном бою

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Источник изображения: rg.ru

Эксперты журнала Ultimate Defence провели сравнительный анализ тактико-технических характеристик и вооружения истребителей Rafale и Су-35. Исследование показало, что в случае воздушной дуэли победу одержит российский самолет.


Основанием для такого утверждения стали, как сообщает ТАСС, более высокие летные характеристики Су-35 и комплекс оборудования с вооружением.

Российский самолет обладает более высокой маневренностью в ходе боя на дистанции видимости противника, в то время как маневренность не является преимуществом истребителя Rafale, сообщает издание.

Другим преимуществом Су-35 является бортовая радиолокационная станция "Ирбис", которую специалисты называют самой мощной из существующих. Российский радар видит цель на расстоянии до 400 километров, Rafale он сможет обнаружить на расстоянии около 270 километров. В то время как французский истребитель способен обнаружить Су-35 на расстоянии 120 километров. В результате российский летчик может первым зафиксировать цель и открыть огонь на поражение. Кроме того, российский самолет может применять ракеты "воздух- воздух" большой дальности.

Отметим также, что два турбореактивных двигателя Сатурн AЛ-41Ф1С позволяют российскому истребителю иметь максимальную скорость в 2500 километров в час, а система управления вектором тяги сделала его самым маневренным истребителем в мире. Все это дает самолету преимущество не только в ближнем бою, но и перед ракетами дальнего действия.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Франция
Продукция
Rafale
Су-35
Компании
Сатурн НПО
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