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Российская газета

Главные отличия трех поколений автоматов Калашникова показали на видео

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Главные отличия трех поколений автоматов AK продемонстрировали на видео. Рассказал об этом Владимир Онокой, директор по военно-техническому сотрудничеству концерна Калашников.

Начал он с автомата сотой серии - АК-103. Оружие оснащено дульным компенсатором, который эффективно уменьшает подброс ствола и отдачу. Имеет цевье с двумя планками - одна с правой стороны, другая внизу. Все автоматы сотой серии оснащены полиамидным прикладом, который складывается на левую сторону, и планкой для крепления кронштейнов, ночных прицелов и других опций.

Следующая серия - 200-я, была представлена в 2018 году. Владимир Онокой продемонстрировал АК-203. Вместо дульного тормоза-компенсатора на нем используется пламегаситель, который также эффективно уменьшает подброс ствола. Планка Пикатинни расположена на верхней стороне ствольной коробки. Она приспособлена для крепления дополнительных устройств для увеличения эффективности стрельбы. Дополнительно такие планки сделаны на цевье. Они расположены снизу и с боков, съемные. Все элементы ствольной арматуры крепятся на штифтах. В этом отличие от сотой серии. Планки по бокам тоже съемные, на них могут крепиться дополнительные аксессуары - рукоятки, фонари.

У всех автоматов 200-й серии регулируемый приклад, который складывается на левую сторону. Есть и эргономичная пистолетная рукоятка с контейнером для аксессуаров внутри. В целом имеет ствол с меньшими допусками, что обеспечивает лучшую кучность стрельбы.

АК-15. В 2020 году представлен новый вариант данных автоматов с регулируемым прикладом, который складывается на левую сторону. Автомат имеет режим отсечки - по два выстрела. Здесь новая эргономичная пистолетная рукоятка. Отличие в том, что спусковая скоба и сама рукоятка выполнены в виде одной детали. Внутри рукоятки находится контейнер для принадлежностей. Крышка ствольной коробки полностью снимается. Цевье вывешено и имеет 4 планки Пикатинни - сверху, снизу и съемные по бокам. Узел газоотвода и мушка объединены в одну деталь.

ППК-20. Новый вариант пистолета-пулемета представили в 2021 году на форуме "Армия-2021". В отличие от предыдущих поколений, приклад у него складывается вправо и является регулируемым, несмотря на небольшие габариты и малый вес. Пистолет-пулемет получил двусторонний предохранитель-переключатель режимов огня. Также ППК-20 оснащен быстросъемным глушителем.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-103
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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